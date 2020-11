Einen neuen Job zu beginnen, ist immer eine aufregende Sache. Das in Zeiten einer Pandemie zu tun, in der ohnehin alles auf dem Kopf zu stehen scheint, ist umso mutiger. Und wenn der neue Job dann auch noch eine Leitungsposition ist, hat man ganz offensichtlich keine Angst vorm Sprung ins kalte Wasser. Eine, die genau diesen Weg gewählt hat, ist Valentine Schirmer. Sie ist seit Oktober dieses Jahres die neue Leiterin der Achimer Stadtbibliothek.

Das Besondere: Schirmer hatte erst im April dieses Jahres als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Achimer Einrichtung angefangen. Gerade einmal ein halbes Jahr später ist die 27-Jährige nun schon deren Leiterin. „Wir haben lange nach einer neuen Besetzung für die Leitungsposition gesucht“, sagt Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Seit Mai vergangenen Jahres musste die Stelle insgesamt drei Mal wegen mangelnder Nachfrage und eines kurzfristig wieder abgesprungenen Interessenten ausgeschrieben werden. Doch aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei und so war die Verwaltung dieses Mal erfolgreich.

Auch, weil sie beim Ausschreibungsverfahren neue Wege eingeschlagen hat. So wurde die Stelle intern ausgeschrieben, in Verbindung mit dem Angebot, für die nötige akademische Qualifikation ein berufsbegleitendes Masterstudium der Bibliotheks- und Informationswissenschaft zu absolvieren. „Wir haben uns vorab gefragt, ob die Ausschreibung der Stelle über Printmedien oder das Internet noch ausreicht und uns dann entschieden, diesen neuen Weg zu gehen“, berichtet Ditzfeld. Ein Weg, der ganz offensichtlich zum Erfolg geführt hat.

Achimerin hat Gefühl für die Stadt

Dabei freut es den Bürgermeister nach eigenen Angaben umso mehr, dass man mit Valentine Schirmer jemanden gefunden hat, der sogar in Achim wohnt. „Das heißt, sie weiß, was hier passiert und hat ein Gefühl für die Stadt.“ Schirmer selbst, die ursprünglich aus Hamburg stammt, freut sich auf jeden Fall auf ihre neuen Aufgaben und weiß schon jetzt die Vorteile einer Kleinstadt wie Achim zu schätzen. „Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut der Kontakt zu unseren Stammnutzern ist und wie herzlich man miteinander umgeht“, berichtet sie. Eines ihrer nächsten Ziele sei es nun, den Kontakt zu denjenigen auszubauen, die die Bibliothek bisher noch nicht nutzen, und – insbesondere während der Coronabeschränkungen – auch die Nähe zu den bestehenden Nutzern nicht zu verlieren. „Wenn sie nicht zu uns kommen können, müssen wir eben zu ihnen kommen“, sagt Schirmer. Das erreiche man unter anderem über Plattformen wie Instagram oder Twitter.

„Es geht darum zu zeigen, dass Bibliothek so viel mehr bietet als nur Bücher“, ist die neue Leiterin überzeugt. „Ideal wäre es, wenn wir der Ort sind, an dem die Menschen ihre Freizeit verbringen wollen.“ Um das zu erreichen, wagt Schirmer gerne auch den Blick über den Tellerrand hinaus. „Wir wollen auch national und international schauen, was in Bibliotheken gut funktioniert“, sagt sie. Begeistert habe sie persönlich etwa eine Bibliothek, die sie während ihres Urlaubs in Dänemark besucht hat. „Da gab es beispielsweise einen sogenannten ,maker space', wo ein 3D-Drucker stand. Das war alles wirklich sehr inspirierend.“

Auf dem Weg hin zu einem zukunftsfähigen Bibliothekskonzept setzt Schirmer auch ganz stark auf ihr Team. „Es gibt viele im Team, die deutlich mehr Erfahrung haben als ich und von deren Wissen ich profitieren kann“, sagt sie. „Es ist schön zu sehen, dass mir schon jetzt von allen der Rücken gestärkt wird, obwohl ich noch gar nicht so lange da bin.“ Zu ihrem Team gehört weiterhin auch Iris Arndt, die zuvor mit Stephan Leenen gemeinsam die Bibliothek geleitet hatte. Leenen bleibt indes Produktgruppenleiter Kultur und kümmert sich nun auch verstärkt um die Digitalisierung des Stadtarchivs.