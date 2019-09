Ronja und Mama Birgit Meinhard genossen am Sonnabend noch einmal das Planschen im Achimer Freibad. (Björn Hake)

Was hatten die Verantwortlichen der Stadt Achim dem Jahrhundertsommer 2018 hinterher getrauert. Dass ausgerechnet dann das Freibad, das sich zuvor in einer Negativspirale befunden hatte, umgebaut wurde und den Achimern nicht zur Verfügung stand, war natürlich alles andere als gut. Nun aber kommt die Rekordmeldung mit Verspätung: Auch der diesjährige Sommer hat dazu beigetragen, dass das neue Achimer Freibad laut Stadtverwaltung an die 60 000 Besucher anlocken konnte. Am Sonntag nun hat es seinen vorerst letzten Öffnungstag erlebt, die Freibadsaison 2019 ist beendet.

Wie gut die Zahl 60 000 ist, wird im Vergleich mit der Vergangenheit deutlich: In seiner letzten Saison vor dem fünf Millionen Euro teuren Komplettumbau wurde das Freibad von 23 000 Besuchern genutzt, selbst zu besten Zeiten in der Vergangenheit hatte es nie so viele Besucher gehabt wie dieses Mal. Und: Die Erwartungen der Wirtschaftlichkeitsanalyse wurden übertroffen. Gerechnet hatte die Stadt mit Blick auf die beschlossene Konsensvariante mit knapp 112 000 Besuchern des Frei- und Hallenbades. Das Achimer Hallenbad konnte bisher jährlich rund 80 000 Gäste vorweisen, die Prognose fürs Freibad lag somit bei 32 000 Nutzern.

Bis zu 2800 Gäste am Tag

„Wir sind sehr zufrieden, denn das Freibadgeschäft ist nunmal wetterabhängig“, sagen Badbetriebsleiterin Sabine Schulz und die in der Stadtverwaltung für die Bäder verantwortliche Kirsten Jäger. Allein der letzte Augusttag, ein Sonnabend, hätte nochmal 2500 Besucher zu verzeichnen gehabt, an den anderen sehr guten Tagen seien bis zu 2800 Menschen im Achimer Freibad gewesen. „Früher waren wir schon zufrieden, wenn es mal 1000 Gäste waren.“ Und: Noch war das Freibad ja nicht ganz fertig, die Bauarbeiten laufen weiter, erst im nächsten Jahr sind neue Umkleiden, eine neuer Eingang und andere Bauten fertig. Andererseits: Dann zählen nicht mehr die vergünstigten Baustellen-Eintrittspreise.

Ohne, dass sie es konkret erhoben haben, erklären die beiden Frauen, dass auch viele Gäste aus Bremen und dem übrigen Umland das Freibad genutzt haben und etwa die Hälfte der Besucher minderjährig gewesen sei. Genau das war auch das Ziel: ein waschechtes Familienbad zu werden, mit Attraktionen wie Wasserrutsche oder Splashpark. Dass das neue alte Bad neue Gäste anzieht, weiß Sabine Schulz aus erster Hand: „Unser Rettungsschwimmer Harry Kurth hat nach seinem Dienst am rappelvollen Sonnabend gesagt, dass er früher jeden Besucher im Bad kannte, nun kannte er keinen mehr. Das haben wir als Team auch festgestellt.“

Wünsche wurden notiert

Das Feedback, das das Bäderteam entweder direkt neben den Schwimmbecken oder über die Sozialen Netzwerke bekommen hat, lässt laut dem Duo auf eine hohe Zufriedenheit der Gäste schließen. „Und das, was aus ihrer Sicht noch verbesserungswürdig ist, haben wir aufgenommen und besprechen dies“, schildert Kirsten Jäger. So seien Wünsche nach einem Spielplatz mit Schaukel, nach Liegen oder einer Raucherlounge vom Personal notiert worden.

Größere Unfälle habe es nicht gegeben, auch keine Rettungseinsätze oder andere Szenarien, wie sie in diesem Sommer aus anderen Freibädern des Landes an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Dazu trug aus Sicht von Sabine Schulz und Kirsten Jäger auch präventiv der Umstand bei, dass an den gut besuchten Tagen Security vor Ort war. „Das geht bei 2500 Gästen auch gar nicht anderes“, betont Sabine Schulz. Bei kleineren Zwischenfällen hätten jedoch auch Hausverbote ausgesprochen werden müssen. „Wer eines bekommen hat, hat es auf jeden Fall auch verdient“, sagt sie darüber. Ein weitaus größeres Thema sei die mangelnde Elternaufsicht gewesen. „Sie glauben offenbar, sie geben ihre Verantwortung für ihre Kinder am Kassenhäuschen ab“, hat Sabine Schulz registriert. Daher musste ihr Team Eltern, die lieber aufs Smartphone starrten als ihre Kinder zu beobachten, häufig sensibilisieren.

Veranstaltungen 2019 nicht im Fokus

Dass die neue Schwimmbadtechnik, die im Achimer Freibad auch wegen der neuen Wasserattraktionen eingesetzt wird, nach dem Betriebsstart hier und da noch nachjustiert werden musste, ist laut Sabine Schulz ganz normal. Wegen der neuen Edelstahlbecken sei das nun anstehende Einwintern etwas leichter, aber nicht nur. „Da wird jetzt so viele Attraktionen frostsicher machen müssen, wird es an anderer Stelle aufwendiger“, erklärt sie. Dass es dieses Mal – vor der Umbaupause fand die Veranstaltung 2017 erstmals in Achim zum Ende der Freibadsaison statt – keinen Hundebadetag gab, lag daran, „dass uns die Zeit für die Planung fehlte“, wie die beiden Frauen einräumen. Veranstaltungen hätten bis auf die Kinderolympiade zum Schulende zunächst nicht im Fokus gestanden, denn vorrangig sollte das Freibad ans Laufen gebracht und der reibungslose Betrieb aufrecht erhalten werden. „Der Hundebadetag war aber so gut besucht und wurde auch jetzt wieder stark nachgefragt, dass ich mir sehr gut eine Wiederholung im kommenden Jahr vorstellen kann“, blickt Sabine Schulz voraus.

Nachdem das Freibad nun geschlossen ist, öffnet an diesem Montag, 9. September, das Achimer Hallenbad wieder für den öffentlichen Badebetrieb – allerdings mit neuen Öffnungszeiten, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. Das Hallenbad ist nun montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Fürs Frühschwimmen öffnet das Hallenbad montags und donnerstags von 6 bis 7.30 Uhr. Bisher waren die Frühschwimmer montags bis freitags willkommen und das Hallenbad hatte eigentlich jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet, die sich so leicht kein Badegast merken konnte. Nun sind sie vereinheitlicht worden, an den Wochenenden ist die Öffnungszeit am Sonnabend um eine Stunde nach hinten verschoben, am Sonntag im Gegensatz zu vorher um eine Stunde verlängert worden.

Hallenbad nun geöffnet

Das Achimer Hallenbad bietet seinen Besuchern ein Kursangebot, sechs Bahnen im 25-Meter-Becken sowie ein Nichtschwimmerbecken. Die Eintrittspreise fürs Hallenbad ändern sich erst, wie vom Stadtrat beschlossen, am 1. Januar 2020 – ebenso fürs Freibad. Bis dahin zählen fürs Hallenbad die aktuellen Preise, Mehrfach- und Saisonkarten behalten darüber hinaus ihre Gültigkeit. Der Preis für ein Einzelticket fürs Hallenbad liegt bis zum Jahreswechsel bei 3,50 Euro (ermäßigt 1,80 Euro). Die Zehnerkarte kostet 28 Euro (14 Euro), die 50er-Karte 120 Euro (60 Euro), die 75er-Karte 165 Euro (83 Euro), 100er-Karte 200 Euro (100 Euro) und die Jahreskarte (Gültigkeit im Hallen- und Freibad Achim, exklusive des Frühschwimmangebotes) 240 Euro (120 Euro).

Ab 2020 zahlen Erwachsene dann für das Einzelticket vier Euro, Kinder und andere Ermäßigte zwei Euro. Bei Zehnerkarten gibt es eine zehnprozentige Ermäßigung, bei 50er-Karten 15 Prozent, bei 100er-Karten 20 Prozent. Jahreskarten und Saisonkarten gibt es dann nicht mehr zu kaufen.