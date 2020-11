Das Einkaufszentrum Dodenhof in Posthausen bietet an diesem Freitag, 20. November, über die normalen Öffnungszeiten hinaus ein „Moonlight-Shopping“ bis Mitternacht an. Ein Event, dessen Ausrichtung nicht überall auf Verständnis stößt. Denn schließlich läuft derzeit aufgrund der sprunghaft angestiegenen Zahl an Corona-Fällen in Deutschland – die Infiziertenzahl liegt im Landkreis Verden sogar noch über dem Bundesschnitt – der „Lockdown light“. Restaurants, Fitnessstudios und Co. müssen die Türen geschlossen haben, um gesellschaftliche Kontakte zu reduzieren. Der Einzelhandel hat indes Glück und darf seine Geschäfte weiter öffnen. Und Dodenhof verlängert das Shoppingvergnügen nun am Freitag sogar noch.

Was in normalen Zeiten von vielen Leuten eher freudig zur Kenntnis genommen wird, sorgt nun für Kritik, wie sich in den sozialen Netzwerken in diesen Tagen zeigt. Viele finden ein Moonlight-Shopping momentan unverantwortlich und leichtsinnig und kritisieren, dass so ein Besuchermagnet überhaupt in diesen Zeiten genehmigt wird. Bei Dodenhof kann man die Aufregung indes nicht so wirklich nachvollziehen. „Wir haben uns das sehr gut überlegt“, betont Michaela Strube, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass man alles andere als leichtsinnig handele. Im Gegenteil: Mit der verlängerten Öffnungszeit am Freitag wolle das Unternehmen vielmehr dafür sorgen, dass „sich das Geschehen entzerrt“ und somit das Infektionsrisiko beim Einkaufsbummel eher sinkt. Denn wer die Chance für einen Besuch am Freitagabend noch nutze, der komme dafür am Sonnabend nicht. Gerade am Wochenende hatte es zuletzt Besucherandränge gegeben – nicht zuletzt, weil sich die Ausflugsmöglichkeiten aktuell ja sehr in Grenzen halten.

Instrument, um Besucherströme zu entzerren

„Wir haben Panik davor, überlaufen zu werden“, sagt Strube. Und so bieten verlängerte Öffnungszeiten schlichtweg ein Instrument, um die Besucherströme zu entzerren. Sie könne verstehen, dass einige Menschen der Veranstaltung skeptisch gegenüberstehen, weil sie vielleicht auch die Bilder von sonstigen Shopping-Ereignissen bei Dodenhof in der Vorweihnachtszeit im Kopf haben. Deswegen ist es Strube wichtig zu betonen, dass das Moonlight-Shopping dieses Mal „keinen Event-Charakter“ haben wird. „Da ist nichts mit Remmi-Demmi, es wird ausschließlich mehr Zeit zum Einkaufen gegeben. Einzige Besonderheit am Freitagabend soll das Anschalten der aufwendigen Beleuchtungsinszenierung des Geländes zur Weihnachtszeit sein. Der Weihnachtsexpress soll Besucher im Übrigen auch in diesem Jahr wieder unter Einhaltung der Abstandsregeln eine Fahrt über das Gelände ermöglichen. Auf die traditionelle Eislaufbahn wird dieses Mal aber verzichtet. „Dabei gab es schon ein Hygienekonzept“, erzählt Strube. Aber am Ende hätte das Unternehmen aufgrund der Entwicklung der Corona-Fallzahlen von der Realisierung abgesehen.

Natürlich gelten auf dem gesamten Gelände die Corona-Maßnahmen zur Sicherheit und Hygiene von Besuchern und Mitarbeitern. „Unsere Flächen sind sehr weitläufig, das hilft uns sehr“, erläutert Strube, warum sie nicht mit langen Schlangen rechne. Über eine elektronische Zählweise werde kontrolliert, dass auch wirklich nur die vorgeschriebene Anzahl an Menschen gleichzeitig Zutritt hat. Zudem werde in der Vorweihnachtszeit sehr viel Security im Einsatz sein. Während des Einkaufsangebots am Freitagabend und -nacht haben sich auch das Ordnungsamt und die Polizei angekündigt, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. „Wir freuen uns, dass wir da gut zusammenarbeiten“, sagt Strube.