Die Macher vom "Bröös Brötchenservice" aus Rockstedt haben den ersten Platz in der Kategorie Einzelhandel belegt. (Michael Galian)

Die schönsten Konzepte des Einzelhandels sowie von Gemeinschaften oder Genossenschaften in Niedersachsen wurden am Dienstagabend in Achim unter dem Wettbewerbsmotto „Gemeinsam aktiv - Handel(n) vor Ort“ prämiert. Bewerben konnten sich Geschäftsleute und Gemeinschaften aus Städten mit bis zu 50 000 Einwohnern, eine Jury hat dann die originellsten Geschäftsideen, die das Wir-Gefühl im Ort steigern und einen erlebnisorientierten Einkauf bieten, bewertet.

10.000 Euro für den Sieger

In der Kategorie Einzelhandel hat die Firma „Bröös Brötchenservice“ aus Rockstedt im Landkreis Rotenburg/Wümme den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis gewonnen. Die Nase vorn bei den Gemeinschaften hat die Stade Marketing- und Tourismus GmbH mit dem Konzept „Stader Fachmarkt“, auch sie darf sich über 10.000 Euro freuen. Den zweiten Platz belegten jeweils „Deck 2“ aus Buxtehude (Einzelhandel) und die Aktion „Knallrot“ der Werbegemeinschaft Königslutter (Gemeinschaft). Beide Preisträger bekommen jeweils 5.000 Euro. Für den dritten Rang wurden 3.000 Euro ausgelobt, die an „Posten Portal“ aus Osterholz-Scharmbeck (Einzelhandel) gehen sowie an das Maskottchen-Konzept „Hans-Hermann“ des Kurorts Bad Bevensen (Gemeinschaft).

Podiumsdiskussion in Achim

Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung fand im Achimer Kulturhaus Kasch auch eine Podiumsdiskussion über die Kreativität des stationären Einzelhandels und das Thema Digitalisierung statt. Der Wettbewerb wurde nun schon im dritten Jahr veranstaltet vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, von der Industrie- und Handelskasse (IHK) Niedersachsen, vom Genossenschaftsverband Weser-Ems, vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen und vom Verein Nordenham Marketing & Tourismus.