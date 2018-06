Her mit den Humpen: "Das Stadtfest ist eröffnet, Prost!" Mit diesen Worten hat Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Freitagabend den Startschuss für die Sause gegeben, die noch bis Sonntagabend die Innenstadt in Beschlag nehmen wird. "Es sind ja jetzt schon so viele Gäste hier wie bei früheren Stadtfesten am Abend", sagte Ditzfeld und erntete zustimmendes Nicken. Rudi Knapp von der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) sowie Kevin Marks und Ulrik Borcherdt von Solight richteten ebenfalls Worte an die Achimer "und alle, die es werden wollen", wie Knapp sagte. Zuvor hatten sie noch die Wettervorhersage gecheckt und gehen davon aus, dass es bis zum Sonntagabend trocken bleibt – wovon auch der verkaufsoffene Sonntag ungemein profitieren würde.