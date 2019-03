Mit dem Besucherzuspruch beim Frühlingserwachen im vergangenen Jahr zeigte sich die Gemeinschaft der Selbstständigen in der Samtgemeinde Thedinghausen sehr zufrieden. Dieses Mal bekommen die Menschen sogar noch etwas mehr auf der Braunschweiger Straße geboten. (Björn Hake)

Thedinghausen. Manfred Masanek hält Wort: Nachdem er 2017 den Posten des Marktmeisters in Thedinghausen übernommen hatte, wollte er unter anderem die Attraktivität der Veranstaltung Frühlingserwachen steigern. Bereits bei der Auflage im vergangenen Jahr war das Angebot auf der Braunschweiger Straße umfangreicher ausgefallen. Und nun setzen Masanek und die veranstaltende Gemeinschaft der Selbstständigen in der Samtgemeinde Thedinghausen (GDS) noch einmal einen darauf. Rund 30 Stände wird es am Sonntag, 7. April, geben. „Wenn wir die Straße schon sperren, dann können wir auch ein bisschen Gas geben“, befindet Masanek.

So dürfen sich die Besucher der Bummelmeile im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr unter anderem auf Stände mit Schmuck, Näharbeiten, Holz-Deko, Nistkästen, Blumen, Honigprodukten, Ölen oder Porzellan freuen. „Alles was so interessant war, habe ich an Land gezogen“, sagt Masanek und erzählt, dass dafür viel Eigeninitiative gefragt sei. So fahre er auf andere Märkte in der Region und schaue sich die Angebote an, um dann gezielt potenzielle Aussteller anzusprechen. „Ich möchte nicht so viele fliegende Händler haben“, lässt der Marktmeister wissen. Für Freude bei den Kindern sollen Dosenwerfen, Entenangeln und Heliumballons sorgen.

Ausreichend Waffeln

Natürlich wird beim Frühlingserwachen in Thedinghausen auch niemand hungrig oder durstig den Nachhauseweg antreten müssen. Fischbrötchen, Burger, Bratwurst, Crêpes oder Zuckerwatte sind nur einige der Leckereien, die angeboten werden. Die Jugendfeuerwehr Morsum wird vor Ort wieder Waffeln backen – und eventuell dieses Mal auch etwas mehr Teig vorbereitet haben. „Letztes Jahr waren um 14 Uhr schon alle Waffeln weg, die haben nicht mit einer solch großen Nachfrage gerechnet“, erinnert sich Hans-Ludwig Durka, Vorsitzender der GDS. Ebenso großen Zuspruch habe das Bio-Eis vom Hof Böse-Hartje erfahren, welches auch dieses Mal wieder geschleckt werden kam. „Die kamen gar nicht zum Durchschnaufen“, erzählt Durka, der nicht nur aufgrund dieser beiden kulinarischen Beispiele auf eine „super“ Veranstaltung 2018 zurückblickt.

Die Geschäfte im Bereich der Braunschweiger Straße haben selbstverständlich auch wieder von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Bereits um 11 Uhr beginnt ein von Dieter Ehlen aus der Reihe organisierter Flohmarkt auf dem Busbahnhof, bei dem bestimmt für jeden Trödelgeschmack etwas dabei sein sollte. Noch nimmt Ehlen Standanmeldungen unter 01 57 / 34 74 31 26 entgegen. Im Eingangsbereich der Festmeile kommen Autoliebhaber auf ihre Kosten, denn insgesamt sechs regionale Autohäuser präsentieren die neusten Fahrzeugmodelle. Mit von der Partie wird zudem wieder die Freiwillige Feuerwehr Thedinghausen sein. Die Kameraden der aktiven Wehr stehen für Fragen rund um die ausgestellten Fahrzeuge zur Verfügung. Der Förderverein hält Ausschau nach neuen Mitgliedern und veranstaltet ein Gewinnspiel, während die vor einem Jahr gegründete Kinderfeuerwehr ihr bisher Gelerntes präsentiert.

Mögliche Vergrößerung

In Thedinghausen wird am 7. April also einiges geboten, aber ist damit auch das Ende der Fahnenstange für diese Veranstaltung erreicht? „Die Braunschweiger Straße ist nun voll“, sagt Masanek. Eine mögliche Ausweichfläche würde eventuelle noch der Parkplatz des Netto-Marktes bieten. Eventuell für ein Karussell, mit dem der Marktmeister schon zuletzt ein bisschen geliebäugelt hat. Doch der Platz auf der Braunschweiger Straße ist für so eine Attraktion einfach zu klein.