Die Zukunft der Grundschule in Uesen sorgt derzeit für einige Querelen. (Björn Hake)

Für Diskussionen hatte der Ganztagsschulbetrieb an der IGS Achim bereits Anfang des Jahres gesorgt. Hier hatte die Schulleiterin Kerstin Albes-Bielenberg eine Ausweitung von zwei auf drei verpflichtende Tage beantragt. Letztlich mit Erfolg. Doch nun gibt es wegen der Ganztagsbetreuung an den Achimer Schulen erneut Querelen. Im Fokus steht dieses Mal jedoch nicht die IGS, sondern die Grundschule in Uesen.

Aktuell wird diese umgebaut, um zukünftig auch Platz für einen entsprechenden Ganztagsbetrieb zu schaffen. Bereits vor Jahren hatte der Achimer Rat den Beschluss gefasst, die sechs Grundschulen in der Stadt in Ganztagsschulen umzuwandeln, um sie den heutigen Bedürfnissen von Familien anzupassen. Das stößt bei einigen Eltern nun allerdings auf Kritik – und nicht nur bei denen. Auch die Achimer CDU-Fraktion kritisiert den Umgang der Stadtverwaltung mit diesem Thema.

In einem Brief zweier Achimer Eltern, der sowohl an den Achimer Bürgermeister Rainer Ditzfeld und den Schulleiter der Grundschule Nils Reineke als auch an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, an Kultusminister Grant Hendrik Tonne sowie an Joachim Matthies als zuständigen Dezernenten der Landesregierung ging, formulieren die beiden, dass sie „der Einrichtung von Ganztagsschulen, insbesondere gebundenen Ganztagsschulen im Grundschulbereich, sehr kritisch gegenüberstehen“. Dieses Angebot berücksichtige ausschließlich die Interessen vollzeitig berufstätiger Eltern sowie der Kinder aus benachteiligten Familien. Die Kritik richtet sich insbesondere an gebundene, also verpflichtende, Ganztagsregelungen.

„Während eine offene Ganztagsschule für einen Teil der Eltern eine weitere Betreuungsoption bereitstellt, nimmt ein gebundenes Konzept dem anderen Teil der Eltern weitgehend die Möglichkeit und das Recht, sich um die Erziehung zu kümmern, Werte zu prägen und individuelle Interessen und Begabungen zu fördern“, heißt es in dem Schreiben, das auch in der nächsten Sitzung des Schulausschusses Ende September thematisiert werden soll. Denn eine entsprechende Entscheidung darüber, wann und in welcher Form der Ganztag an der Grundschule in Uesen genau starten soll, steht nach Angaben der Verwaltung aktuell noch aus.

Doch genau das beklagt die Achimer CDU-Fraktion. Vor dem Hintergrund der Problematik der Ganztagsschule in Uesen und der Beschwerden der Eltern habe man um eine Vorverlegung der Schulausschuss-Sitzung gebeten. Dies sei jedoch aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht möglich gewesen, heißt es von der Fraktion. Stattdessen habe man jedoch zugesagt, nach einem Gespräch mit dem Schulleiter in Uesen bezüglich Form und Zeitpunkt der Einrichtung einer Ganztagsschule, eine entsprechende Rückmeldung zu geben. Diese habe die Vorsitzende Isabel Gottschewsky allerdings bis heute nicht erhalten. „Uns keine zeitnahe Rückmeldung zu geben, ist inakzeptabel“, schreibt Gottschewsky in einem Statement. Viel schlimmer sei allerdings das Vorgehen gegenüber den besorgten Eltern. „Wir fragen uns, ob man bewusst auf Zeit spielt, um die Eltern vor vollendete Tatsachen zu stellen?“ Darüber hinaus hätte die Verwaltung aus Sicht der CDU bereits in der Schulausschusssitzung im Juni den Unmut der Eltern auffangen und gemeinsame Lösungen suchen müssen. Die CDU-Fraktion selbst bevorzuge im Grundschulbereich eine offene Ganztagsschule. „So haben die Eltern, die berufstätig sind, ein gutes Angebot. Eltern, die ihre Kinder gerne nachmittags zu Hause betreuen wollen, können dies aber auch tun.“ Die Achimer Familien sollten selbst entscheiden können, was am besten für die Bedürfnisse ihrer Kinder ist.

Die Verwaltung hingegen weist darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine abschließende Entscheidung darüber getroffen wurde, in welcher Form und wann genau das Ganztagsangebot an der Grundschule in Uesen umgesetzt werden soll. „Ob es eine gebundene, teilgebundene oder offene Ganztagsschule wird, steht aktuell noch nicht fest“, sagt Inge Möcker, die zuständige Mitarbeiterin der Achimer Stadtverwaltung. Für die kommende Ausschusssitzung im September rechnet Möcker allerdings mit „einer ersten Tendenz, in welche Richtung es gehen könnte“. Die Lehrer der Grundschule hätten sich kurz vor den Ferien noch einmal zu einer Fortbildung getroffen, um sich gemeinsam über das Thema auszutauschen und sich intensiv damit auseinanderzusetzen, wie das Ganze in Zukunft gestaltet werden könnte, heißt es weiter.

Wie dabei der aktuelle Stand sei, könne die Verwaltung aufgrund der Feriensituation noch nicht sagen. Möcker zeigt sich aber optimistisch, dass es bald erste Konzept-Ideen geben wird. „Wir müssen der Schule natürlich auch die Zeit geben, sich intensiv damit zu beschäftigen“, sagt sie.