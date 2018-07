Ottersberg. Nach einer Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr sucht die Polizeistation Ottersberg nach Zeugen der Tat, die sich bereits am vergangenen Donnerstag, 5. Juli, zwischen 6 und 6.20 Uhr morgens zugetragen haben soll. Auf der Feldstraße in Ottersberg soll ein Fahrer eines orangefarbenen Pritschenwagens im Abstand von nur einem Meter hinter einem Auto gefahren sein. Dabei soll er fortwährend die Lichthupe genutzt und die am Pkw angebrachte orangene Rundumleuchte betätigt haben, schildert die Polizei. Quer durch Ottersberg bis zur Anschlussstelle Stuckenborstel soll der Autofahrer so bedrängt worden sein. Zwischendurch soll das Opfer überholt und durch Querstellung des Pritschenwagens zum Anhalten gezwungen worden sein. Mögliche Zeugen, die die Fahrweise des Pritschenwagenfahrers gesehen habe, werden gebeten, sich unter 0 42 05/ 86 04 zu melden.