In der Kita im Sanierungsgebiet sollen fünf neue Gruppen entstehen. (Björn Hake)

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für eine neue Kindertagesstätte im Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt hatte die Achimer Verwaltung ursprünglich einmal die Qual der Wahl. Insgesamt fünf verschiedene Grundstücke standen im Frühjahr vergangenen Jahres auf dem Prüfstand. Die Entscheidung wurde der Stadt nun aber in gewisser Weise abgenommen. Das Grundstück nördlich der geplanten Mobilitätsstation wird es jetzt werden. Das geht auch aus den entsprechenden Unterlagen zum Bauleitplanverfahren für das Lieken-Quartier hervor.

Förderanträge sind gestellt

„Ende des vergangenen Jahres mussten wir bereits die Förderanträge für den Kita-Neubau stellen“, bestätigt Fachbereichsleiter Steffen Zorn. Davon verspricht die Stadt sich, wie berichtet, im Idealfall eine Bezuschussung für den Neubau von bis zu 90 Prozent. „Um diese Anträge stellen zu können, musste die Standortfrage aber natürlich geklärt sein“, sagt Zorn. Drei der fünf in Frage kommenden Grundstücke seien derzeit allerdings noch im Privatbesitz und demnach für die Stadt aktuell noch nicht verfügbar. Der vierte Standort an der Alten Post habe sich dann bei genauerer Prüfung als zu klein und von der Lage her ungeeignet erwiesen. Somit blieb nur noch das Gelände neben der geplanten Mobilitätsstation. „Das ist das einzige Grundstück mit den passenden Rahmenbedingungen“, erklärt Zorn. „Und wir sind froh, dass wir dort zu angemessenen Konditionen etwas machen können.“ Die Kita soll also zwischen der Mobilitätsstation und der nördlich angrenzenden Wohnbebauung entstehen. Auf diese Weise werde für die Einrichtung auch gleich ein „baulicher Lärmschutz“ hergestellt.

Doch der Standort, auch das gibt Zorn zu, ist nicht in jeder Hinsicht optimal. „Wir haben auch dort ein relativ kleines Grundstück“, sagt er. Und das, obwohl die neue Kindertagesstätte Platz für insgesamt fünf Gruppen schaffen soll. Die Stadt plant daher vor Ort mit einem zweigeschossigen Neubau. Aber für die drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen werden eben nicht nur die passenden Räume, sondern auch ein entsprechendes Außengelände benötigt. Eine Idee sei es daher, einen Außenspielbereich für die Einrichtung auf dem Dach der Kindertagesstätte zu realisieren. Dies sei „unter zusätzlicher Berücksichtigung einer geschlossenen Brüstung auf dem Dach der Kindertagesstätte, die zum Schutz der Kinder aber ohnehin gebaut werden müsste“ möglich, heißt es in den Unterlagen zum Bauleitplanverfahren.

Dachnutzung ist eine Option

„Die Nutzung des Daches ist erst einmal nur eine Idee und noch nicht endgültig festgelegt“, sagt der Fachbereichsleiter. Aber mit Blick auf das begrenzte Platzangebot sei es eben auch eine Möglichkeit, das Dach mit zu nutzen. „Vorab müsste natürlich neben den Sicherheitsaspekten beispielsweise auch die Aufsichtssituation vor Ort noch einmal genauer betrachtet werden.“ In anderen Städten gebe es ein solches Konzept bereits, für Achim wäre es jedoch eine Premiere.

Aktuell muss die Stadt aber ohnehin erst einmal auf den entsprechenden Förderbescheid und dessen Ausgang warten. Zorn rechnet damit, dass dieser vermutlich um Ostern bei der Stadt eintrudelt. Danach könne man mit der Ausschreibung für einen Architekten starten. „2020 wollen wir dann den Bauantrag für den Kita-Neubau stellen“, sagt Zorn.

Den aktuellen Stand der Planungen zum Sanierungsgebiet möchte die Stadtverwaltung, wie berichtet, allen interessierten Bürgern am Dienstag, 5. Februar, ab 18 Uhr im Ratssaal noch einmal genauer vorstellen.