In Völkersen soll Platz für den Bau von Einfamilienhäusern geschaffen werden (Symbolfoto). (DPA/Hauke-Christian Dittrich)

Zusätzlichen Wohnraum in der Ortschaft Völkersen zu schaffen – dieses Ziel verfolgt der Flecken Langwedel schon seit einiger Zeit. Vor drei Jahren machte sich die Gemeinde daran, gleich drei kleinere Flächen im Süden Völkersens östlich der Landesstraße als Bauland auszuweisen. Von bis zu 40 Grundstücken, die dort entstehen könnten, war die Rede. Doch auch wenn es von der Langwedeler Politik grünes Licht gab, passiert ist bisher eher wenig. Nur vereinzelnd wird beziehungsweise wurde gebaut. Das liegt auch daran, dass in einem großen Bereich nordöstlich vom Friedhof der Boden so schlecht ist, dass sich bisher kein Vorhabenträger für die Erschließung und Umsetzung von Bauland gefunden hat, und für eine andere Fläche der Landkreis sein Einverständnis für Wohnbebauung versagt hat. Und so hat sich der Flecken daran gemacht, eine weitere Potenzialfläche ausfindig zu machen.

Diese liegt ebenfalls im Süden der Ortschaft, im Anschluss an die vorhandene Bebauung südlich des Weidenweges und westlich der Völkerser Landstraße (L 155). Rund zwei Hektar groß ist der Bereich, mit der Lange und Lossau Baubetreuungsgesellschaft Langwedel mbH gibt es sogar schon einen Vorhabenträger, der dort gerne Einfamilienhäuser anbieten möchte. Doch bis es mal so weit ist, wird es noch dauern. „Wir sind noch ganz am Anfang“, betonte Langwedels Bauamtsleiter Bernhard Goldmann am Donnerstagabend bei einer Bürgerinformationsveranstaltung zu dem Vorhaben.

Da der Bereich bisher noch als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Darstellung einer Wohnbaufläche im Parallelverfahren mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Dafür soll die Politik in Langwedel ihr grundsätzliches Okay geben. Im Ortsrat Völkersen und im zuständigen Fachausschuss ist dies bereits erfolgt, der Gemeinderat kann darüber nun am Dienstag, 10. September, final befinden. Dann wiederum wäre der Vorhabenträger am Zug, planerische Grundlagen zu schaffen. Dazu zählen etwa Bodengutachten oder die Erschließungsplanung. Erst danach kann sich wiederum die Politik mit den Änderungen des Flächennutzungs- und Bebauungsplans befassen.

Rund 20 Grundstücke geplant

„Wenn es optimal läuft, wird das noch zwei Jahre dauern“, erzählte Goldmann, wann die Verfahren zum Abschluss gebracht werden könnten. Dann könnte die Erschließung beginnen und erst danach auch irgendwann gebaut werden. Trotz des frühen Planungsstandes präsentierte Wilhelm Huxoll von Lange und Lossau am Donnerstag schon einmal eine erste Übersicht, wie das Gebiet gestaltet werden könnte. Demnach sind 20 Grundstücke vorgesehen – alle mit einer Größe von mehr als 700 Quadratmetern. Erschlossen werden sollen sie über den Weidenweg, ein Punkt, der bei einigen Anliegern für Kritik sorgt. Sie hätten lieber eine direkte Zufahrt von der Landesstraße zum neuen Wohngebiet.

Doch nach Gesprächen mit der zuständigen Landesstraßenbaubehörde weiß Goldmann, dass es diesbezüglich beim Wunsch bleiben wird. „Diese Zufahrt bekommen wir nicht“, betonte er. Hoffnungen weckte er indes, dass es während der Bauarbeiten eine temporäre Zufahrt geben könnte, damit der Baustellenverkehr nicht über den Weidenweg erfolgen müsse. Diesbezüglich seien aber noch einige Details mit der Behörde zu klären.

Einig sind sich die Beteiligten, dass die Nachfrage nach Wohnraum in Völkersen vorhanden ist. „Wir mussten oftmals schon Nein sagen“, berichtete Bürgermeister Andreas Brandt davon, dass eben zuletzt nicht überall so gebaut werden konnte, wie es die Gemeinde gerne gehabt hätte. „Für die Entwicklung von Völkersen ist dieses zusätzliche Wohngebiet wichtig“, betonte das Gemeindeoberhaupt, das selbst in der Ortschaft lebt.