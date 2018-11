In der neuen Kita Oyter Mühle werden seit diesem Sommer Kinder betreut. Dadurch kann die Gemeinde der Nachfrage aktuell noch gerecht werden. (Björn Hake)

Bisher war die Gemeinde Oyten auf das stetig ansteigende Betreuungsvolumen für Kinder immer gut vorbereitet. Durch die frühzeitige Planung und diesjährige Fertigstellung der siebten Kindertagesstätte am Wehlacker konnte etwa für das aktuelle Kindergartenjahr dem gesetzlichen Anspruch auf Krippenplätzen entsprochen werden. Anderen Kommunen in der Region gelang das nicht. In Oyten blieben hingegen sogar einige der 210 verfügbaren Krippenplätze unbesetzt.

Doch das kann zum nächsten Kigajahr schon ganz anders aussehen, wie die Kindertagesstätten-Bedarfsplanung der Gemeinde offen legt. „Aufgrund der bisher im Einwohnermeldeamt angemeldeten Kinder aus dem Geburtsjahrgang 2018 und unter Annahme einer Bedarfssteigerung je Jahrgang von zwei Prozent, wird erwartet, dass bis zu 20 Krippenkinder bei den bestehenden Plätzen im Kindergartenjahr 2019/2020 nicht untergebracht werden könnten“, lässt Fachbereichsleiter Daniel Moos in einer Sitzungsvorlage, die der Kita-Ausschuss am 19. November behandelt, verlauten.

Und auch für die beiden Kindergartenjahre danach geht die Verwaltung in der internen Planung von etwa 13 beziehungsweise 29 fehlenden Plätzen im Krippenbereich aus. Aktuell besuchen in Oyten 56 Prozent der Ein-und Zweijährigen eine Krippe. Moos glaubt, „dass eine Belegungsquote von deutlich über 70 Prozent in den nächsten Jahren zu erwarten ist“.

Starker Geburtenjahrgang 2017

Zusätzlich droht auch im Kindergartenbereich ein Platzmangel. Dabei sah die Lage dort zuletzt noch sehr entspannt aus. Im laufenden Kindergarten-Jahr blieben so viele Plätze unbesetzt, dass die Gemeinde in der Kita Am Berg sogar eine Platzreduzierung auf maximal 20 Kinder pro Gruppe erreichen konnte. Für 2019/2020 nimmt die Verwaltung an, dass ebenfalls etwa 25 theoretisch verfügbare Plätze nicht benötigt werden. „Für eine Reduzierung der Gruppengrößen auf maximal 20 Kinder pro Gruppe in allen Kindertagesstätten würden allerdings bis zu 34 Plätze fehlen.“ Doch ein Jahr später drohen ganz andere Probleme: Aufgrund des starken Geburtenjahrgangs 2017 geht die Gemeinde davon aus, dass im Kita-Jahr 2020/2021 der heutige Bestand an Plätzen selbst bei vollen Gruppen nicht ausreichen wird. Zwar würden nach Planung nur vier Plätze fehlen, aber schnell könnte diese Zahl ansteigen.

Denn eine Unsicherheit in der Planung ergibt sich durch das Recht der Eltern, Kinder von der Schulpflicht zurückzustellen, wenn diese im Zeitraum von Juli bis September geboren sind. Hiervon könnten laut Verwaltung in Oyten Eltern von rund 40 Kindern Gebrauch machen. Auch wenn konkrete Zahlen für das kommende Kindergartenjahr erst nach dem Anmeldeschluss am 31. Januar 2019 feststehen, will Moos angesichts der sich anbahnenden Tendenz keine Zeit verlieren: „Ich schlage vor, dass bereits frühzeitig mit den Überlegungen für die Bedarfsdeckung begonnen wird.“

Noch keine Haushaltsmittel eingestellt

Für die Einrichtung weiterer Gruppen sind bisher keine Haushaltsmittel in den Haushalt 2019 aufgenommen worden – was aber nicht heißt, dass dies nicht noch geschehen kann. Laut Moos ist etwa zu überlegen, ob Planungskosten einzustellen sind, um zumindest planerisch den Bau einer weiteren Kita voranzubringen. Dafür braucht es nun aber erst einmal grünes Licht von der Politik. Denn diese muss die Verwaltung nun damit beauftragen, Varianten zur Deckung des Bedarfs bis 2022 zu erarbeiten. Die Sitzung des Kita-Ausschusses am 19. November beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses.