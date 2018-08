Bald fließt hier kein Verkehr mehr: Wegen zahlreicher Falschfahrer wird die Borsteler Landstraße komplett gesperrt. (Björn Hake)

Achim. Wie der ACHIMER KURIER berichtet hat, setzen sich immer wieder Autofahrer über das Einfahrtsverbot stadtauswärts an der Borsteler Landstraße hinweg. An der Baustelle zur Asphaltdeckenerneuerung musste in den vergangenen Tagen ständig mit ordnungswidrigem Gegenverkehr gerechnet werden. Nun hat die Polizei Achim nach einem Ortstermin in Absprache mit der Bauleitung und der Stadt Achim veranlasst, die Borsteler Landstraße zwischen den Einmündungsbereichen Borsteler Landstraße/Clüverstraße und Borsteler Landstraße/Am Freibad/Leipziger Straße für den Verkehr voll zu sperren. Das hat die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt.

Eine Umleitung über die Straßen Leipziger Straße – Dresdener Straße – Friedrichstraße ist demnach eingerichtet. Die Vollsperrung erfolgt voraussichtlich bis Freitag, 7. September. Nach Angaben des städtischen Verkehrsplaners Stefan Schuster sind jedoch witterungsbedingte Verzögerungen möglich. Die Stadt Achim bedauert nach eigenen Angaben, dass sie die Verkehrsnutzung der Borsteler Landstraße wegen diverser Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung nicht mehr erlauben könne.

Außerdem informiert die Stadtverwaltung über die Sperrung der Bahnbrücke im Zuge des Forsthauswegs für den Verkehr aufgrund einer Brückenprüfung und der Behebung von Straßenschäden. Die Brückensperrung werde voraussichtlich ebenfalls bis zum 7. September erforderlich sein, auch dort seien witterungsbedingte Verzögerungen möglich.