Die höchsten Berge Achims befinden sich noch auf dem Ex-Lieken-Areal. Der aus der abgerissenen Fabrik gewonnene Schutt kann für die Neubebauung verwendet werden. (Björn Hake)

Achims höchste Berge befinden sich auf dem Areal der früheren Lieken-Fabrik. Sie sind vom Bahnhof aus, aber auch von der Embser Landstraße bestens zu erkennen und erinnern nur noch als Betonschutt an die alte Brotfabrik, die so lange fest mit der Stadt Achim verbunden war. Und in gewisser Weise bleibt sie das auch. Nicht nur, weil das Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt als Lieken-Quartier bezeichnet wird, sondern weil der Schutt auch bei der Neubauung eine Rolle spielen wird. „Wir haben das untersuchen lassen, es ist schadstofffrei“, sagt Peter Skrabs vom Investor W&S, der das Gelände bebauen wird. Zwar könne das Material nicht für den Straßenbau verwendet werden, aber teilweise zum Auffüllen der Grundstücke.

Nachdem der Achimer Stadtrat im September vergangenen Jahres den Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet – auf dem Gewerbe, Dienstleistungen, Wohnungen, eine Mobilitätsstation und eine Kindertagesstätte Platz finden sollen – gefasst hatte, war nichts Auffälliges mehr auf dem Areal passiert. „Wir wollen mit der Erschließung im April/Mai beginnen, mit den ersten Hochbauten dann im Oktober dieses Jahres“, gibt Skrabs auf Nachfrage einen kleinen Ausblick auf den aktualisierten Zeitplan. Derzeit werden, auch in Koordination mit der Achimer Stadtverwaltung, die Ausschreibungen vorbereitet, in Kürze soll dann der Bauantrag für die W&S-Gebäude gestellt werden. Für deren Genehmigung durch den Landkreis Verden erwartet Peter Skrabs keine Probleme, „da wir uns an den gültigen Bebauungsplan und das Baurecht halten werden“. Gerne möchte der Hamburger Investor mit regionalen und ihm bekannten Firmen zusammenarbeiten, die er zum Teil auch schon kontaktiert hat.

Bei der Erschließung im Frühjahr sollen auch Leitungen – etwa für die Fernwärmeversorgung des Gebietes – verlegt werden. Die Straße, die dann künftig von der Embser Landstraße ins Quartier führt, werde zunächst allerdings als provisorische Baustraße angelegt und erst ganz zum Schluss richtig ausgebaut, damit sie vorher von den Baufahrzeugen nicht kaputt gefahren wird. Wenn im (Spät-)Herbst dieses Jahres der Hochbau beginnt, geht es zunächst mit dem Gebäuderiegel los, der parallel zur Bahnstrecke verläuft und als Lärmschutz für die dann hinter ihm liegende Wohnbebauung fungiert. Dieser Gebäudekomplex wird laut Skrabs etwa 8000 bis 9000 Quadratmeter an Gewerbefläche beinhalten und 2000 Quadratmeter für Wohnungen.

„Büros, Arztpraxen, Einzelhandel und Dienstleistung“ zählt der Hamburger Geschäftsmann die künftigen Branchen der gewerblichen Mieter auf. „Derzeit befinden wir uns in Verhandlungen“, bittet Skrabs um Geduld und möchte noch keine Namen nennen. Die Wohnungen, die in diesem Gebäude entstehen, werden die von der Stadt vorgegebenen geförderten Wohnungen sein. „Parallel beginnen wir im Oktober auch mit dem Bau der Wohnungen im nördlichen Bereich des Geländes“, weiß Skrabs schon. Zur Straße Auf dem Wehrfelde hin sollen seinen Worten nach Eigentumswohnungen entstehen.

Dass auch der private Investor wegen der gut ausgelasteten Baubranche mit Preisexplosionen rechnen muss, dafür hat Peter Skrabs noch keine Anzeichen entdecken können. Und er sei optimistisch, dass die bisherige Kalkulation von W&S diesbezüglich nicht nach oben hin korrigiert werden muss. Mit Angelika Steinbach (Ruhestand), die in der Stadtverwaltung federführende Stadtplanerin für die Sanierungsgebiete war, und ihrer Chefin Monika Nadrowska (Arbeitgeberwechsel) haben mittlerweile zwei Fachfrauen für das Lieken-Quartier das Rathaus verlassen – der Wechsel zu den Nachfolgern ist laut Skrabs aber „reibungslos“ geschehen.

Alles andere als reibungslos ist dagegen das Vorhaben der Revitalisierung der Lieken-Fläche verlaufen, denn W&S war bereits im Jahr 2012 an die Stadt herangetreten. „Soweit sind wir mittlerweile ganz zufrieden. Es hat lange gedauert, wir haben aber eine gute Abstimmung mit der Stadtverwaltung“, betont Skrabs heute. Dabei hatten er und sein Partner Karl Will bekanntlich ursprünglich etwas ganz anderes für das Areal im Sinn: ein Einkaufszentrum. Das war letztlich aber politisch nicht mehrheitsfähig, auch wenn Will im Jahr 2015, kurz nachdem der Stadtrat beschlossen hatte, Städtebaufördermittel für das Lieken-Gelände zu beantragen, um das Quartier zu sanieren, noch optimistisch war: „Ich bin sicher, wir werden das Einkaufszentrum in Achim realisieren.“

Wie berichtet, fließen allein an Sanierungsmitteln rund neun Millionen Euro ins Gebiet, die Stadt Achim muss davon drei Millionen Euro über mehrere Jahre selbst zahlen. Sie hat mit 14 000 Quadratmetern knapp die Hälfte des Areals zum Verkehrswert erworben. Auf dieser Fläche will die Stadt Straßen, ein Parkhaus (die Mobilitätsstation) sowie einen Kindergarten bauen und auch die Stadtwerke Achim möchten sich dorthin erweitern.