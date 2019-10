Auch unten im Nientkewitzhaus dürfte nur Einzelhandel stattfinden – wenn der Rat das Votum des Verwaltungsausschusses bestätigt. (Björn Hake)

Der Stadtrat hat, wie berichtet, in seiner nächsten Sitzung am 7. November (ab 19 Uhr im Rathaus) das letzte Wort. Aber für die Zukunft der Achimer Innenstadt und die Entwicklung des sogenannten Herbergstraßenquartiers hat jetzt zunächst der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss die Weichen gestellt. Wie Erster Stadtrat Bernd Kettenburg danach mitgeteilt hat, habe das Gremium einstimmig empfohlen, dass im Erdgeschoss des Viertels zur Fußgängerzone hin lediglich Einzelhandel stattfinden darf. Die CDU-Fraktion, die zuvor den Antrag gestellt hatte, im Erdgeschoss an dieser Stelle auch das Wohnen als Nutzungsform zuzulassen, „hat sich mit Argumenten überzeugen lassen“. So sei nach Angaben von Kettenburg nach einer „sachlichen und konstruktiven Diskussion“ die mögliche Vorentscheidung im Sinne der Stadtverwaltung gefallen. Ob die Bestätigung des Beschlusses im Rat nun ein Selbstgänger werden könnte, ließ der Vizeverwaltungschef offen: „Das lässt hoffen, aber man weiß ja nie.“

Sollte der Rat mehrheitlich den Satzungsbeschluss für die vierte Änderung des Bebauungsplans Nr. 40 „Herbergstraße“ fassen, müsste er nicht mehr über eine Verlängerung der Veränderungssperre für dieses Plangebiet entscheiden – dieser Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung hätte sich dann erledigt. Er kommt aber zum Tragen, wenn in knapp zwei Wochen doch noch eine Mehrheit des Rates hinter dem CDU-Antrag stehen sollte, so sie ihn doch noch mal stellt.

Dann nämlich wäre dies laut Kettenburg ein so massiver Eingriff in die Planung, dass die Stadt abermals die Behörden und die Öffentlichkeit beteiligen müsste. Denn dann wäre der Bereich nicht mehr länger innerstädtisches Kerngebiet, sondern ein Mischgebiet oder ein sogenanntes urbanes Gebiet, wie es nun auf der Lieken-Fläche entsteht.