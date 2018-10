Das Ensemble der Goldbachbühne ist ein eingespieltes Team. Der Fußball steht beim aktuellen Stück im Fokus, aber nicht nur Fans sollen dabei auf ihre Kosten kommen. (Björn Hake)

Langwedel. Die MTV Goldbachbühne steht mit einem neuen Stück in den Startlöchern: Das Theaterensemble präsentiert Ende Oktober und Anfang November im Saal vom Gasthaus Klenke insgesamt sechsmal „Football is mien Leven“ – eine plattdeutsche Komödie in drei Akten von Dirk Böhling und Gerd Meier. Wie es der Titel schon verrät, wird der Fußball in dem Stück eine durchaus gewichtige Rolle einnehmen. „Aber es ist nicht nur etwas für Fußballfans“, will Silke Thies von der Goldbachbühne betont wissen.

Zum Inhalt lässt die Gruppe Folgendes verlauten: Der bekannte Fußball-Experte und Radio-Sportmoderator Manfred Brenner (Manni) hat seine gesamten Ersparnisse beim Wetten verzockt. Alles andere als schön für seine Frau Silvia und die Tochter Kathrin. Da kommt die Anfrage eines großen Medienverlages gerade recht, in der Brenner sein Wissen in einer DVD- und Hörbuchreihe einbringen soll. Die Zeit drängt und der Lektor wird zum Gespräch erwartet. Jetzt wird hoffentlich alles gut, doch da erleidet Manni plötzlich eine Gehirnerschütterung mit Gedächtnisverlust. Plötzlich ist ihm alles fremd und von seinem Freund und Hausarzt Dr. Heckmann wird eine „Temporäre Amnesie“ diagnostiziert. Nun ist guter Rat teuer und der Freund und Fußball-Laie Dr. Heckmann muss sich den Fragen des Lektors Netzer aus München stellen. Dem wirklichen Manni wird unterdessen glaubhaft erklärt, er sei der Hausarzt. Doch ist der Gedächtnisverlust wirklich von Dauer? Die Auflösung erfahren die Besucher im Laufe der Komödie.

Eine kleine Änderung am Drehbuch musste das Ensemble im Übrigen vornehmen. Denn bei dem im Stück genannten Fußballverein handelte es sich um den HSV. „Das ging natürlich gar nicht“, sagt Thies angesichts der Tatsache, dass die Akteure alle Fans oder zumindest Sympathisanten von Werder Bremen sind. Und so wurde der ungeliebte nordische Nachbar gestrichen und durch das Team von der Weser ersetzt.

Eingespielte Truppe

Bei der MTV Goldbachbühne handelt es sich um eine eingespielte Truppe, die auch dieses Jahr wieder in „gewohnter Kombination“, wie es Thies nennt, auf und neben der Bühne agieren wird. Als Schauspieler werden Marco Behrmann (als Manfred Brenner), Silke Thies (Silvia Brenner), Kerstin Schröder (Kathrin Brenner), Richard Elling (Dr. Heinz Heckmann) und Ulrich Blohme (Patrick Netzer) zu sehen sein. Die Regie führt Arno Stomberg, als Souffleuse ist Marion Gerken tätig. Sebastian Schröder ist für die Technik, Peter Oppermann für das Bühnenbild verantwortlich.

Premiere feiert „Football is mien Leven“ am Sonnabend, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr. Weitere Abendvorstellungen um diese Uhrzeit gibt es am 31. Oktober sowie am 3. und 8. November. Am 28. Oktober und am 4. November lüftet sich der Vorhang um 10.30 Uhr, bei dem ersteren Termin wird im Vorfeld ein Frühstück serviert, beim anderen im Anschluss Kohl und Pinkel.

Der Kartenvorverkauf startet an diesem Sonntag, 14. Oktober. Von 10.30 bis 12 Uhr können die Tickets dann direkt im Vereinsheim des MTV Langwedel, Marienstraße 60, erworben werden. Danach ist ab dem 15. Oktober die telefonische Reservierung von Plätzen möglich. Dafür kann Inge Wieters unter der Nummer 0 42 32 / 14 98 kontaktiert werden. Restkarten werden an der Abendkasse angeboten. An allen Theaterabenden wird vom Gasthaus ab 18 Uhr ein italienisches Buffet zum Preis von 15 Euro pro Person angeboten. Reservierungen dafür nimmt Axel Klenke direkt unter 0 42 32 / 2 65 entgegen.