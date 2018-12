Wer eine Erkältung über die Feiertage hat, sollte nicht die Notaufnahme besuchen, sondern den ärztlichen Bereitschaftsdienst. (Maurizio Gambarini/dpa)

Gerade über Weihnachten und den Jahreswechsel sehen sich die Notaufnahmen der Krankenhäuser jedes Jahr mit einer Vielzahl von Patienten konfrontiert, die nicht schwer erkrankt sind – dies führe zu Engpässen in der Krankenhausversorgung, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat. Aber: Für die Versorgung der ambulanten Notfallpatienten sind in erster Linie die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zuständig. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) appelliert daher an die Patienten, außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten bei leichten Erkrankungen den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Anspruch zu nehmen.

Als Faustregel für die Patienten gilt: Handelt es sich um eine Erkrankung, mit der man normalerweise einen Arzt in der Praxis aufsuchen würde, aber die Behandlung nicht bis zum nächsten Tag warten kann, „dann ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig“. Dies sei zum Beispiel bei einer Grippe, Fieber oder Erbrechen der Fall. „Die Notaufnahme eines Krankenhauses ist dann zuständig, wenn eigentlich auch der Rettungsdienst erforderlich wäre. Also bei lebensbedrohlichen oder schweren Verletzungen oder Erkrankungen.“ Beispiele sind: Herzinfarkt, akute Blutungen oder Vergiftungen.

Rufnummer funktioniert ohne Vorwahl

Die Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst lautet 11 61 17. „Leider sind die Vorteile der 11 61 17 immer noch nicht überall bekannt: Sie funktioniert ohne Vorwahl, gilt deutschlandweit und ist kostenlos – egal ob man von zu Hause oder mit dem Mobiltelefon anruft.“ Daneben können die Patienten zu den Öffnungszeiten die Bereitschaftsdienstpraxen aufsuchen, auch ohne vorher die 11 61 17 kontaktiert zu haben – das sei nur notwendig, wenn der Patient nicht selbst die Bereitschaftsdienstpraxis aufsuchen kann und den fahrdiensthabenden Arzt benötigt.

Der Bereitschaftsdienst ist über die Feiertage zu folgenden Zeiten erreichbar:

Am Montag, Dienstag und Mittwoch, also vom 24. bis 26. Dezember, jeweils von 8 bis 7 Uhr des Folgetages. Am Donnerstag, 27. Dezember, von 19 bis 7 Uhr des Folgetages, am Freitag, 28. Dezember, von 15 bis 7 Uhr des Folgetages sowie am Sonnabend, Sonntag, Montag und Dienstag – also vom 29. Dezember bis 1. Januar, jeweils von 8 bis 7 Uhr des Folgetages. Die nächstgelegene Bereitschaftsdienstpraxis finden Patienten im Internet unter der Adresse www.116117.de. Dort sind auch die Öffnungszeiten veröffentlicht.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Telefonnummer 0 42 31 / 97 53 45 zu erreichen. Und zwar zu folgenden Zeiten: Von Montag, 24. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 26. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 27. Dezember, ist er von 20 bis 22 Uhr zu erreichen, am Freitag, 28. Dezember, von 18 bis 22 Uhr sowie am Sonnabend, 29. Dezember, von 10 bis 16 Uhr. Am Sonntag, 30. Dezember, ist der augenärztliche Bereitschaftsdienst in der Zeit von 10 bis 16 Uhr besetzt, am Montag, 31. Dezember, und am Dienstag, 1. Januar, ebenfalls jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Außerhalb der fachärztlichen Bereitschaftsdienstzeiten wenden sich die Patientinnen und Patienten bitte an den allgemeinen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 11 61 17, hat die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt.