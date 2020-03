Corona: 5 Fälle im Kreis Verden

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nur leichte Krankheitssymptome

Kai Purschke

Am Donnerstagmorgen waren fünf Erwachsene aus dem Nordkreis des Landkreises Verden am Coronavirus erkrankt. Sie alle seien in häuslicher Quarantäne und zeigten nur leichte Symptome, heißt es aus dem Kreishaus.