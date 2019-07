Der Lieken-Turm gleicht jetzt nur noch einer Ruine. (Björn Hake)

Gerade einmal drei Tage hat es gedauert, bis der Lieken-Turm dem Erdboden gleichgemacht wurde. Am Freitagnachmittag erinnerten nur noch ein Haufen Schutt und ein Rest der Turmmauern an den ehemals 30 Meter hohen Teil der Brotfabrik. Am Mittwochmorgen hatte ein Spezialbagger begonnen, sich wie eine riesige Schere Schritt für Schritt in das Mauerwerk zu beißen. Der Abriss des inoffiziellen Wahrzeichens der Stadt wurde von den Achimern intensiv verfolgt. Viele von ihnen teilten Fotos, Videos und ihre Erinnerungen, die sie mit dem Bauwerk verbinden, in den sozialen Netzwerken.

Nachdem der Turm nun oberhalb abgerissen wurde, geht es jetzt noch zwei Etagen in die Tiefe. Der Bauleiter der zuständigen Verdener Abbruch- und Recyclingfirma Regrata, Hauke Schiller, rechnete zu Beginn der Arbeiten damit, dass bis spätestens Mitte August, das Gelände komplett frei sein wird und dann auch die zerkleinerten Einzelteile der Fabrik verschwunden sind. Damit ist der Weg dann auch sprichwörtlich frei für das Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“.