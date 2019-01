Birgit Strübing blickt auch nach all den Jahren gerne auf die Zeit in Südafrika zurück. Inzwischen ist sie als Referentin und Lebensberaterin tätig. (Michael Braunschädel)

Ganz neue Freiheiten kann Birgit Strübing in Oyten genießen, wo sie seit 2013 mit ihrem Mann lebt. Denn in der St.-Petri-Kirchengemeinde hat sie als Pastorenfrau keine verpflichtenden oder repräsentativen Aufgaben und kann sich so vermehrt eigenen Projekten widmen. Das kennt die 57-Jährige auch ganz anders. Denn an der Seite von Ehemann und Pastor Hans-Jürgen Strübing hat sie lange Zeit eine wichtige Rolle in diversen Gemeinschaften eingenommen. 17 Jahre lang lebten sie an verschiedenen Orten in Südafrika. „Und dort gilt die Pastorenfrau als Mutter der Gemeinde und ist Vorsitzende der Gebetsfrauen. Eine große Ehre“, betont Strübing. Zu manchen Veranstaltungen musste sie auch eine spezielle Uniform tragen. Zu den von ihr erwarteten Aufgaben gehörte es unter anderem, die Kranken der Gemeinde zu besuchen.

Es ist eine wahrlich bewegte Zeit, auf die sie zurückblicken kann. Direkt nach der dreijährigen Ausbildung zur Diakonin an einer Bibelschule begleitete sie ihren Mann, den sie bereits vor der Ausbildung kennengelernt hatte, 1985 zu seinem zweiten Jahr des Vikariats nach Südafrika. In ein Dorf nach der Grenze zu Botswana, in dem sie außer einem weiteren Missionarspaar die einzigen mit weißer Hautfarbe waren. Sie lebten in einer umgebauten Garage – ohne Strom und fließend Wasser.

Kulturschock in einem kleinen Dorf

„Das war schon ein Kulturschock“, erinnert sie sich. Das Wasser haben sie selbst gepumpt und gefiltert und dadurch, dass sie auch vor Ort gelebt und sie dort in einem schwarzen Krankenhaus auch ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat, konnten schnell Berührungsängste abgebaut werden. Es sei gut angekommen, dass sie mitten in der Gemeinschaft gelebt haben. „Als mein Sohn da war, haben sie sogar jemanden abgestellt, der mir hilft. Das war dann die Oma“, erzählt Strübing von der Hilfsbereitschaft innerhalb der Gemeinde.

Nach einem Jahr, gerade als es mit der Verständigung in der dortigen Sprache besser funktionierte, folgte der erste Umzug innerhalb des Landes. „Eigentlich wollten wir dann nach Botswana, aber da gab es zu den damaligen Zeiten Schwierigkeiten“, erzählt Strübing. Und so ging es nach Lekubu im Nordwesten Südafrikas, doch zuvor hatte das Ehepaar Zeit, an einer Universität die dortige Sprache Xhosa zu erlernen. „Wir wollten dann eigentlich auch dort direkt in den Township ziehen, aber das war zu gefährlich“, sagt die 57-Jährige.

Denn die Strübings waren schließlich noch zu Zeiten der Apartheid, die Periode der Rassentrennung, nach Südafrika gezogen. „Schon bei unserer ersten Station fing es an, unruhiger zu werden“, erzählt die Pastorenfrau. Nach dem Umzug lebten sie dann in einer Stadt für Menschen mit weißer Hautfarbe und fuhren tagsüber in die Wohnsiedlung mit schwarzer Bevölkerung. „Das war nicht optimal, aber nicht anders möglich.“ So sei es im Grunde ein tägliches Pendeln zwischen Erster und Dritter Welt gewesen. „Wir waren Grenzgänger, das war besonders auch für die Kinder nicht einfach“, erzählt Strübing. Während der dortigen neun Jahre brachte sie noch einen weiteren Jungen und ein Mädchen zur Welt, was auch dazu führte, dass sie nicht mehr jeden Tag mit in den Township fahren konnte. Die „Mutter der Gemeinde“ war schließlich auch als Mutter der eigenen Kinder gefragt.

Vom Mauerfall erst aus der Zeitung erfahren

Die Familie erlebte die gesamte Dynamik der Übergangsphase von der Apartheid zur rechtlichen Gleichstellung in Südafrika mit. Bei der so bedeutenden Wahl, durch die Nelson Mandela 1994 Präsident wurde, durften Strübing und ihr Mann sogar mitwählen. Zur missionarischen Tätigkeit gehörte alle drei Jahre ein bis zu dreimonatiger Aufenthalt der Familie in Deutschland. Von dem, was in Deutschland alles passierte, bekam die Familie oftmals dennoch wenig mit. „Vom Mauerfall etwa haben wir erst in einer Zeitung gelesen.“

Nach dem Ende der Zeit in Lekubu folgten noch zwei weitere Stationen in Südafrika. „Es war schon eine Herausforderung, immer wieder neu anzufangen“, betont Strübing. Zumal überall eine andere Kultur gelebt und eine andere Sprache gesprochen wurde. Als ihr Mann 2002 wieder versetzt werden sollte, was einen weiteren Neuanfang bedeutet hätte, entschlossen sie sich „schweren Herzens“ dazu, wieder nach Deutschland zurückzukehren. „Wir haben uns als Familie dort sehr wohl gefühlt“, erzählt die 57-Jährige und betont, dass das Einleben in Deutschland nach so vielen Jahren natürlich auch nicht einfach gewesen sei, zumal es für die Kinder auch schlichtweg nicht die Heimat ist.

Die Familie zog es zunächst nach Schneverdingen, bevor es 2013 weiter nach Oyten ging, wo Hans-Jürgen Strübing eine vakante Pastorenstelle besetzte. Wieso der erneute Wechsel? „Wir waren irgendwie in diesem Turnus drin, dass wir nach gewisser Zeit etwas Neues brauchten“, erzählt Birgit Strübing, die befindet, dass auch solche Standortwechsel in Deutschland immer eine große Umstellung bedeuten. „Oyten hat auch eine andere Kultur als Schneverdingen.“ Sie sei sehr etwa durch die Nähe zur Großstadt Bremen geprägt.

Mit Herzblut in der Frauenarbeit tätig

Nach der Rückkehr nach Deutschland hat Strübing eher durch einen Zufall begonnen, in der Frauenarbeit tätig zu sein. „In Südafrika wollte ich dabei gerade das nicht machen.“ Doch als sie gefragt wurde, ob sie in diesem Bereich als Referentin für ein evangelisch-lutherisches Missionswerks tätig sein möchte, sagte sie kurzerhand zu. Außerdem bietet sie Frauenseminare im Evangelischen Bildungszentrum Hermannsburg an. „Das macht mir viel Spaß, ich habe ein Herz für die Erwachsenenbildung entwickelt“, erzählt Strübing.

Zudem ist die 57-Jährige als Lebensberaterin tätig und arbeitet als freie Mitarbeiterin für eine Beratungsstelle, die zwar auch ein christliches Menschenbild vermittelt, zu der laut Strübing aber auch Menschen kommen, „die mit Glauben nichts am Hut haben“. Insgesamt engagiere sie sich somit viel außerhalb der Gemeinde Oyten. Doch obwohl sie in Oyten als Pastorenfrau noch einmal mehr Freiheiten als in Schneverdingen und vor allem als in Südafrika habe, ganz außen vor ist sie im gemeindlichen Leben vor der Haustür dann natürlich auch wieder nicht. Unter anderem engagiert sie sich bei Gesprächsgruppen oder beim Frauenfrühstück. Ein weiterer beruflicher Wechsel ihres Mannes ist im Übrigen nicht geplant. Bis zu seiner Rente in einigen Jahren habe das Ehepaar schon vor, in Oyten zu bleiben.

Einen Ort, den Strübing als ihr „Zuhause“ bezeichnet, die Heimat sei Oyten aber nicht. Wobei dieser Begriff angesichts der vielen Umzüge ohnehin so eine Sache sei. Aber Heimat sei für sie wohl immer nur die Lüneburger Heide gewesen, wo sie aufgewachsen ist. Dorthin soll es eines Tages auch zurückgehen, frühere Gedanken, einmal dauerhaft nach Südafrika zurückzukehren, habe das Ehepaar inzwischen schon länger verworfen. Missen möchte sie die 17 ereignisreichen Jahre dort aber auf keinen Fall und betont: „Diese Zeit war ein Geschenk.“