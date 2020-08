Im Achimer Hallenbad, das am 14. September, wieder öffnet, wird es keine Vermischung von Gruppenschwimmen und der Öffentlichkeit geben. (Björn Hake)

Ein paar Tage noch, dann endet die Freibadsaison in Achim, die wegen der Corona-Pandemie mit Verspätung beginnen konnte. Am kommenden Sonntag, 6. September, ist Schluss – das hat das Bäderteam mitgeteilt. Und im Achimer Hallenbad geht es dann ab Montag, 14. September weiter. Auch dort gilt: Wegen der aktuellen Hygieneauflagen kann es nur einen eingeschränkten Betrieb geben.

„Die Corona-Pandemie zwingt uns Regeln auf, die einen Schwimmbad-Betrieb sehr

erschweren“, sagt die Betriebsleiterin der Achimer Bäder, Sabine Schulz. „Für die Achimer Bäder wurden schützende Hygienekonzepte entwickelt. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus weitestgehend zu vermindern.“ Daher sei es wichtig, dass die Besucher dann auch im Hallenbad die Regeln einhalten, wenn sie im Wasser ihre Bahnen ziehen wollen.

So herrscht bereits im Eingangs- sowie Umkleidebereich eine strenge Maskenpflicht. Die Duschen und Umkleiden stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung, sondern können immer nur von einer begrenzten Anzahl von Besucherinnen und Besuchern zeitgleich genutzt werden. Während des Schwimmbadaufenthalts dürfen außerdem nur eine maximale Anzahl an Menschen in das Schwimmer- sowie in das Nichtschwimmerbecken.

Geänderte Öffnungszeiten

Damit die Abstandsregelung gewährleistet ist, wird der Gruppenbetrieb konsequent vom öffentlichen Badebetrieb getrennt und es werden neue Öffnungszeiten eingeführt. Das Hallenbad hat dann für die Öffentlichkeit montags, dienstags und sonnabends jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs in der Zeit von 15 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 21 Uhr. Freitags bleibt das Hallenbad für die Öffentlichkeit geschlossen, am Sonntag hat es jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das beliebte Frühschwimmen ist montags bis donnerstags von 6 bis 6.45 Uhr und von 6.45 bis 7.30 Uhr möglich.

Immer, wenn das Hallenbad für die Öffentlichkeit geschlossen ist, finden dort das Schul- und Vereinsschwimmen sowie die Kurse der gewerblichen Anbieter statt. Wie Sabine Schulz sagt, hätte man alle Nutzer unter einen Hut bekommen. Wegen der zeitlichen Trennung komme es allerdings dazu, dass manch einer Nutzergruppe nur eine leicht reduzierte Aufenthaltszeit gegeben werden konnte. „Es gab aber keinen Ärger oder so“, betont sie, denn alle hätten Schwimmzeiten bekommen. Wann und in welcher Form die städtischen Schwimmkurse im Hallenbad angeboten werden, sei noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. „Wir stehen da aber mit unseren Kurskindern im engen Kontakt“, schildert Sabine Schulz.

Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, ermäßigte Tickets (unter anderem für Inhaber des Verdener Passes oder für Studenten) sind für zwei Euro erhältlich. Da durch die Trennung von Kursen und öffentlichem Badbetrieb laut Bäderteam ausreichend Platz vorhanden ist, „sieht das Achimer Hallenbad keinen Vorverkauf vor“.

Vor einem Besuch im Schwimmbad wird den Badegästen empfohlen, sich mit der Corona-Haus- und Badeordnung vertraut zu machen. Diese ist auf der Internetseite www.achimer-baeder.de zu finden. Das Bäderteam um Sabine Schulz jedenfalls freue sich nach „einer gelungenen Freibadsaison“ darüber, nun in den Hallenbadbetrieb zu starten. „Wir danken allen Badegästen aus dem Freibad, für den rücksichts- und verständnisvollen Umgang mit den neuen Regeln. Dies ermöglicht nun auch die Öffnung des Hallenbades – und wir blicken zuversichtlich in die Hallenbad-Saison“, sagt Sabine Schulz.