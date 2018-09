Das räuberische Duo hat kurz nach der Tat die Flucht ergriffen. Die Rotenburger Polizei fragt: "Wer kennt diese Männer?" (Polizei Rotenburg)

Sottrum. Nach intensiven Ermittlungen nach der Raubtat auf einen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes und seine Kollegin (wir berichteten) wendet sich die Rotenburger Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Von der Tat und der späteren Flucht seien mittlerweile Fotos und auch eine Videoaufnahme gefertigt worden, heißt es von der Polizei. „Die Täter konnten darauf bislang jedoch nicht einwandfrei identifiziert werden“, erklärt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Deshalb bitten die Beamten nunmehr mögliche Zeugen, die die Männer anhand ihres äußeren Erscheinungsbildes erkennen, sich telefonisch unter der Rufnummer 0 42 61 / 94 70 zu melden.

Die Videoaufzeichnung kann zudem auf der Facebook-Fahndungsseite des Landeskriminalamtes Niedersachsen unter eingesehen werden. Die bisher noch unbekannten Kriminellen hatten wie berichtet am Mittwoch, 29. August, gegen 7.45 Uhr den 41-jährigen Marktleiter und seine 62-jährige Kollegin vor der Volksbank Sottrum an der Großen Straße abgepasst, als sie die Einnahmen des Marktes einzahlen wollten. Dort attackierten die beiden Unbekannten den Mann und auch seine Kollegin, als diese ihrem Chef zur Hilfe kam. Beide Überfallenen erlitten Verletzungen. Mit dem geraubten Geld rannten die Täter zu Fuß in Richtung Bundesstraße 75. Bis dahin verlor sich zunächst ihre Spur.

Der erste Täter wird als 180 bis 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, eine olive-graue Hose, ein rotes Basecap und schwarze Schuhe. Sein Komplize soll 170 bis 175 Zentimeter groß und ebenfalls schlank sein. Er war mit einer weiße Jacke, eine hellgrauen Hose, einem schwarzen Basecap und weißen Schuhen bekleidet. Beide Männer haben einen dunklen Teint.