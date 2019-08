Bürgermeisterwahlen 2019 in Oyten: SPD Kandidat Heiko Oetjen FOTO: Björn Hake (Björn Hake)

Der bisherige Oytener SPD-Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Bürgermeister Heiko Oetjen hat nun die Konsequenzen aus seiner Niederlage gegen Sandra Röse bei der Bürgermeisterwahl gezogen und sein Ratsmandat niedergelegt. In einer persönlichen Stellungnahme führte er nach 28-jähriger Ratstätigkeit am Montag aus: „Letztlich haben mir die Wähler, besonders auch in meinem Heimatort Bassen, sehr deutlich durch ihre Stimmabgabe oder das Nicht-zur-Wahl-Gehen gezeigt, wie sie meine bisherige ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde Oyten bewerten.“

Oetjen bleibt im Kreistag

Sein Mandat als Abgeordneter im Verdener Kreistag wolle er jedoch weiterhin wahrnehmen und bei der am 24. August turnusgemäß anstehenden Wahl des SPD-Fraktionsvorstandes erneut als Vorsitzender kandidieren. Aber im Oytener Gemeinderat sei „ein Weiter so nach dieser Wahlniederlage mit einem desaströsen persönlichen Ergebnis unmöglich“. Obendrein, glaubt Oetjen, würde jede Kritik, die er als Vorsitzender der SPD-Fraktion an der neuen Verwaltungsspitze äußern würde – und sei sie noch so berechtigt –, so gewertet werden, dass er ein schlechter Verlierer sei. „Das würde der Sache nur schaden.“

Nun wolle er der SPD Oyten einen personellen „und womöglich inhaltlichen Neuanfang“ ermöglichen. Er stehe für Ämter der SPD in Oyten nicht mehr zur Verfügung.