Es ist das politisch bisher wohl meist diskutierte Gebäude, das im Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt entstehen soll: das Parkhaus, das von der Stadtverwaltung Mobilitätsstation genannt wird. Mit vier Stimmen Mehrheit wurde auch der Neubau dieses Gebäudes mitsamt dem Bebauungsplan im vergangenen Herbst vom Achimer Stadtrat beschlossen – und nun liegt der erste Vorentwurf für das Parkhaus vor, das die Stadt und der Investor W&S bauen wollen und in dem bis zu 290 Fahrzeuge Platz finden sollen.

Mit rund 5,7 Millionen Euro werden die Bruttogesamtkosten für den Bau des Parkhauses angegeben, Nebenkosten seien bereits mit eingerechnet, hat die Stadtverwaltung nun den Ratsfraktionen erklärt. Über die Städtebauförderung sollen rund 1,5 Millionen Euro abgedeckt werden, durch die Förderung der Landesnahverkehrsgesellschaft nochmal zwei Millionen Euro. Etwa 2,2 Millionen Euro dürfte demnach die Stadt Achim vom Investor W&S bekommen, der im Parkhaus Parkplätze für die Käufer beziehungsweise Mieter seiner Wohnungen schaffen will. Nach dieser Rechnung umfasst der städtische Anteil etwa eine halbe Million Euro als Eigenanteil an der Städtebauförderung sowie rund 65 000 Euro pro Jahr an laufenden Kosten.

Stadt und Investor wollen das Parkhaus gemeinsam betreiben, wie Fachbereichsleiter Steffen Zorn auf Nachfrage schilderte. "Aber weitere Einzelheiten stellen wir in der nächsten Sitzung vor", erklärte er. Im November 2018 hatte W&S davon gesprochen, dass sich die Unterhaltskosten für das Parkhaus wohl auf etwa zehn Euro pro Monat pro Stellplatz belaufen würden – und war daher bei 250 Stellplätzen von rund 30 000 Euro im Jahr ausgegangen. Der Investor hatte eigens betont, dass die Zahl nicht aus der Luft gegriffen sei. "Wir sind bereits Betreiber eines Parkhauses und haben diese Erfahrungen gemacht, da dürfte es also keine allzu großen Abweichungen geben", hatte Peter Skrabs seinerzeit betont.

In den Unterhaltskosten, die laut Beschlussvorlage allein für die Stadt Achim entfallen, könnten nun aber etwa die Hausmeistertätigkeiten eingepreist sein, von denen laut Zorn noch nicht klar sei, ob sie extern vergeben werden oder die Stadt Achim sie übernimmt. Denn der ursprüngliche Plan, dass die Waldheim-Werkstätten dies als Mieter im Erdgeschoss zum Betrieb einer Fahrradstation mit übernehmen könnten, hat sich mit dem vorliegenden Vorentwurf zerschlagen, der keinerlei Mietnutzung im Erdgeschoss vorsieht.

Zwar können und werden sich Aussehen und Beschaffenheit bis zur finalen Planung noch in einigen Bereichen ändern, aber einen ersten Vorgeschmack auf das neue Parkhaus am Bahnhof gibt das Konzept der Architekten allemal. Demnach werden große Teile der Fassade offen sein, da der Bau als offene Garage geplant wird und daher mindestens ein Drittel des Gebäudes aus nicht schließbaren Öffnungen bestehen muss. So ist eine ständige Querbelüftung gesichert und auch die Einsehbarkeit von außen sowie einfallendes Tageslicht sind gegeben.

Stellplätze auf elf Ebenen

Offen bleibt im Vorentwurf auch die Frage der zu verwendenden Farbe und Materialien. Während für die Fassade im oberen Bereich Elemente aus gefalteten glatten Stahlblechen vorgesehen sind, könnte der sogenannte Treppenturm mit Cortenstahlblech oder einer Ziegelvorsatzschale gestaltet werden. Die Farbe der Fassadenteile wird später festgelegt, sie soll auf die anderen W&S-Gebäude abgestimmt werden. Diese Details werden in der Entwurfsplanung erarbeitet.

Geplant sind bisher 290 Stellplätze auf elf Ebenen, die jeweils aus Halbgeschossen bestehen. Da mit der Neubebauung des Areals Park-and-Ride-Parkplätze wegfallen, hat die Stadt Achim das Büro PGT den Bedarf an öffentlichen Parkplätzen untersuchen lassen. Dieser Bedarf umfasst rund 190 Park-and-Ride-Parkplätze, von denen 165 im neuen Parkhaus entstehen sollen, das auf der Nordseite des Bahnhofs gebaut wird. Weitere frei nutzbare Parkplätze (auch acht barrierefreie) soll es später im Erdgeschoss (Ebenen 0 und 1) geben: für E-Fahrräder, Motorräder, E-Autos und als Hol- und Bring-Parkplätze für die Kindertagesstätte, die neben dem Parkhaus gebaut werden soll.

Auf den oberen Ebenen des Parkhauses sollen Dauermieter sowie die Bewohner des neuen Lieken-Quartiers Platz für ihre Autos finden. „Das dient dazu, ein weitgehend autofreies Wohnquartier zu erreichen“, heißt es aus dem Rathaus. Während zum Bahnhof hin die Ein- sowie Ausfahrt und ein Haupttreppenhaus mit zwei Aufzügen entstehen soll, wird es auf der anderen Seite des Gebäudes ein offenes Treppenhaus ohne Fahrstuhl geben. Die Außenmaße des Parkhauses betragen rund 50 mal 33 Meter, auf dem Dach soll später eine Fotovoltaikanlage das Parkhaus sowie die angrenzende Kita mit Energie versorgen.

Die Planungen zum Parkhaus sollen in der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 28. Januar, ab 17 Uhr im Rathaus vorgestellt werden.