Auf die Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schweinemastbetrieb an der Haberloher Straße soll eines der Windräder gebaut werden. (Björn Hake)

Eigentlich schien es keinen Grund zu geben für die Langwedeler Verwaltung, das Vorhaben des Unternehmens Energiekontor, zwei Windkraftanlagen zwischen Völkersen und Haberloh zu bauen, zurückzuweisen. Und so hatte der Flecken in der Beratungsvorlage für dieses Thema, das am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Sitzung des Fachausschusses und des Ortsrates Völkersen politisch beraten wurde, auch als Beschlussvorschlag dazu geraten, das gemeindliche Einvernehmen für das Projekt zu erteilen. Doch diese Ansicht musste Bürgermeister Andreas Brandt bei der Sitzung dann kurzfristig und überraschend revidieren.

Denn je länger sich die Verwaltung mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr seien Lücken beim Brandschutzkonzept zutage getreten. „Es reicht nicht aus und muss nachgebessert werden“, betonte Brandt. Denn in rund hundert Metern Entfernung zu einem der geplanten Windräder steht ein Schweinemaststall mit mehr als 20.000 Tieren. Und dieser Betrieb tauche im Brandschutzkonzept für die Windkraftanlagen überhaupt nicht auf. Da die Kommune am Ende wiederum für den Brandschutz verantwortlich ist, bestehe laut dem Bürgermeister noch Klärungsbedarf. Deshalb riet er den Politikern nun, dem Projekt das gemeindliche Einvernehmen vorerst doch zu versagen – was die beiden Gremien sodann auch geschlossen taten.

Im Vorfeld hatte Pascal Zimmer von Energiekontor das Vorhaben detailliert vorgestellt. Gebaut werden sollen westliche der Haberloher Straße (K 24) zwei insgesamt jeweils etwas mehr als 200 Meter hohe Windkraftanlagen, die im Jahr 21 Millionen Kilowattstunden produzieren sollen. Das reiche aus, um etwa 7000 Haushalte zu versorgen. Der Netzanschluss solle in Holtebüttel erfolgen, sodass die Kabeltrasse eine Länge von 4,5 bis 5,5 Kilometer haben werde. Die geplante Erschließung erfolge ausgehend von der Autobahnabfahrt Posthausen über die L 155, die K 234, die Verdener Straße und dann die K 24. Gemeindeeigene Wege oder Straßen des Fleckens Langwedel würden also nicht in Anspruch genommen.

„Wir finden uns im laufenden Genehmigungsverfahren“, erläuterte Zimmer. Wenn alles gut laufe, könne dies im März abgeschlossen werden. Der Baubeginn werde dann für das erste Quartal 2022 angepeilt, die Inbetriebnahme soll dann noch im gleichen Jahr erfolgen. Für das Projekt im Flecken Langwedel rechnet das Unternehmen, das derzeit europaweit rund 600 Windenergieanlagen betreibt, mit einer Gesamtinvestitionssumme von etwa elf Millionen Euro.

Weiterhin ging Zimmer auf einige Erkenntnisse aus den erstellten Gutachten ein. So werde an keinem der Orte mit Wohnbebauung, dessen Abstand zu den Anlagen immer mindestens 600 Meter betrage, der Grenzwert für Emission nachts überschritten. Was die Belästigung durch Schattenwurf angeht, so gehe das Unternehmen davon aus, die Windräder etwa 40 bis 50 Stunden im Jahr ausstellen zu müssen, um die Richtlinien einzuhalten.

Doch was bedeutet das negative Votum der Politik nun für das Projekt? Zunächst einmal nicht viel, denn der Flecken Langwedel kann es ohnehin durch ein negatives Votum nicht verhindern. Grundsätzlich kann der Landkreis das nicht erteilte gemeindliche Einvernehmen auch einfach ersetzen. Aber natürlich wird eine einvernehmliche Lösung angestrebt. So soll es möglichst zeitnah ein Treffen zwischen dem Gemeindebrandmeister, einem Sachverständigen von Energiekontor und dem Brandschutzbeauftragten des Landkreises geben, um beim Brandschutzkonzept entsprechend der Forderung nachzubessern. „Wir werde es in den nächsten Wochen besprechen und eine Lösung hinbekommen“, zeigte sich Zimmer optimistisch.