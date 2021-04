Wer in Achim Hunde hält, muss für sie auch Steuern zahlen. Diese Einnahmen für die Stadt haben sich seit 2007 verdoppelt. (Björn Hake)

Achim. Die Hundesteuer ist für die Stadt Achim ein kleiner Einnahmeposten, macht sie doch nicht mal 0,2 Prozent des Gesamthaushalts aus. Seit 2007 hat sich die Hundesteuereinnahme aber verdoppelt: Waren es damals rund 54.000 Euro, schlagen für das Jahr 2020 knapp 111.000 Euro zu Buche. Die Steuer wurde seit ihrer Existenz mehrfach angehoben und auch die Zahl der offiziell registrierten Hunde hat sich erhöht - seit 2007 von rund 1460 auf fast 2100. Jährlich kommen im Schnitt rund 50 angemeldete Hunde dazu.

Diese Statistik ist Teil einer Antwort der Achimer Stadtverwaltung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, für die Ratsherr Christoph Pein angemerkt hat, dass ein Hund „für viele Achimerinnen und Achimer ein treuer Begleiter in allen Lebenslagen ist und verschiedenste Studien die gesundheitsfördernden Effekte durch deren Haltung belegen“. Weil die Stadt Achim das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Gegensatz zu allen anderen Haustieren besteuert, möchten die Liberalen im Jahr der Kommunalwahl die Hintergründe dafür genauer erfahren.

Verwaltung: Beitrag zum Tierwohl

Dass es in Achim überhaupt eine Hundesteuer gibt, liegt nach Angaben der Stadtverwaltung auch daran, dass sie die Zahl der Hunde begrenzen will. „Damit wird neben der Einnahmeerzielung auch ein ordnungspolitischer Zweck verfolgt und des Weiteren soll die Hundesteuer auch zum Tierwohl beitragen, indem sichergestellt wird, dass die Halter finanziell in der Lage sind, die Tiere zu halten“, lässt sie die Freidemokraten wissen.

Von den genau 2095 registrierten Hunden im Jahr 2020 handelt es sich bei 1843 Vierbeinern um sogenannte Ersthunde, dazu wurden 190 Zweithunde und 37 „weitere Hunde“ (über zwei Hunde hinaus) gezählt. Steuerfreie Hunde gab es im vergangenen Jahr im Stadtgebiet 13, dazu vier angemeldete Wachhunde und acht der höher besteuerten gefährlichen Hunde. Deren offizielle Anzahl war demnach in den vergangenen 13 Jahren in Achim nie zweistellig. Während es im Vergleich der Jahre 2007 und 2020 rund 500 mehr Ersthunde in Achim gab, fällt die Steigerung der Zahl von Zweithunden (von 84 auf 190) und weiteren Hunden (von sieben auf 37) in dieser Zeitspanne auf. Die Stadtverwaltung schlussfolgert daraus: „Die Zahlen der Zweithunde und weiteren Hunde sind trotz der Steuersätze kontinuierlich gestiegen. Die Höhe der Steuer scheint kein Grund zu sein, mehr als einen Hund zu halten“.

Personalkosten für Hundeerfassung

Letztlich muss die Stadt im Gegenzug die Kosten fürs Personal übernehmen, das mit der Bearbeitung der An- und Abmeldungen der Hunde mit anschließender Erstellung der Hundesteuerbescheide befasst ist. Und da die Zahl kontinuierlich steigt, ist auch mehr zu tun. Zum jetzigen Zeitpunkt rechnet die Verwaltung mit Personalkosten von rund 14.000 Euro für das Jahr 2020. Dazu kommen die Kontrollen der Hunde, die eine Hundesteuermarke tragen müssen - dies erfolgt im Zuge der Kontrolle der Anleinpflicht. Allein durch die Kontrollen der Hundemarken und die Versendung von Hundekontrollmitteilungen durch die jeweiligen Kommunen beim Umzug von Hundehaltern werden laut Verwaltung „die Möglichkeiten ausgeschöpft, nicht gemeldete Hunde zu ermitteln“.

Im Außendienst sind zwei Kontrolleure tätig. Im Jahr 2020 ergaben sich dafür etwa 100 Stunden für die Kontrollen vor Ort und weitere 15 Stunden für eine Nachbearbeitung. Der Aufwand für die reine Kontrolle der Hundesteuermarken belaufe sich aktuell auf etwa 1000 Euro pro Jahr. Seit November vergangenen Jahres ist es in Achim möglich, dass Hundehalter für An- und Abmeldungen auch ein Online-Verfahren nutzen.

Mehr zum Thema Bürger Online Services in Achim Neues Zeitalter ab Mitte November Die Stadt Achim wird ab Mitte November diverse Dienstleistungen auf ihrer Homepage bündeln und sie so leichter auffindbar machen. Auch können Bürger und Unternehmen ... mehr »

Darüber hinaus verursachen die Hunde im Stadtgebiet weitere Kosten, denn eigens für deren Hinterlassenschaften gibt es inzwischen 31 Hundetoiletten im Stadtgebiet, von denen eine 1200 Euro kostet. Die Unterhaltungskosten sich jährlich auf knapp 50.000 Euro.

Zur Sache

Hundesteuer in Achim

Für einen Hund, der älter als drei Monate ist, sind in Achim Steuern zu entrichten. Die Steuer beträgt laut Satzung jährlich für den ersten Hund 48 Euro, für den zweiten Hund 84 Euro und für jeden weiteren Hund 120 Euro. Für gefährliche Hunde beträgt die Steuer 600 Euro. Steuerfreiheit kann beantragt werden für Diensthunde staatlicher und kommunaler Dienststellen; Diensthunde nach ihrem Dienstende; Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe hilfloser Personen unentbehrlich sind; Herdengebrauchshunde und Hunde, die in Anstalten von Tierschutzvereinen vorübergehend untergebracht sind. Die halbe Steuer zahlen nach Beantragung Halter für Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 Meter entfernt liegen; geprüfte Hunde, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden sowie für geprüfte Jagdgebrauchshunde (ausgenommen sind jeweils gefährliche Hunde).