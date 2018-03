Ein langer, gerader Gang durch die Landschaft: Auch über den Schiffgrabendamm führt einer der herausgearbeiteten Wege. (STRANGMANN)

Oyten-Sagehorn. Es darf durchaus als Aufbruchsstimmung bezeichnet werden, was seit dem vergangenen Jahr in Sagehorn vorherrscht. Durch die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wurde innerhalb der Oytener Ortschaft ein öffentlicher Diskurs darüber geführt, was sich die Bürger überhaupt wünschen, wo Potenziale sind und vor allem, wie sich Sagehorn in der Zukunft entwickeln soll. Auch wenn es beim Wettbewerb letztlich nicht für einen Spitzenplatz reichte, haben sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe dadurch nicht von ihrem Ziel abbringen lassen, die Ortschaft attraktiver zu machen. Eines der im vergangenen Jahr initiierten Projekte soll nun in diesem Jahr noch auf etwas breitere Füße gestellt und in der Region verbreitet werden: Die sechs entwickelten Wander- und Radwanderwege durch Sagehorn.

"Wir haben das Gefühl, dass das Thema Tourismus hier etwas vernachlässigt wird", erklärt Hermann Wahlers von der Arbeitsgruppe und verweist etwa auf den Landkreis Rotenburg. "Die zeigen, was sie haben", befindet Margret Lueßen. Das wolle man für Sagehorn auch tun. Am Anfang der Überlegungen haben die Fragestellungen "Was ist eigentlich schön an Sagehorn?" und "Was könnte für Gäste interessant sein?" gestanden. Das Ergebnis laut Wahlers: "So viele Highlights haben wir hier zugegeben nicht, aber wir haben eine tolle Landschaft." Ein erster Schritt, um diesen Wert besser nach außen tragen zu können, sei es gewesen, Rad- und Wandertouren auszuweisen. Treibende Kräfte waren dabei Margret und Reinhard Lueßen, die sich die Mühe gemacht haben, geeignete Touren hinsichtlich der Kilometeranzahl, Wegbeschaffenheit und Wegerechte abzulaufen beziehungsweise abzufahren und diese auf der Karte auszuweisen. "Ich kannte schon viele der Wege", sagt Margret Lueßen, die diese schon lange zum Joggen oder Spazieren nutze, und sie nun auch anderen Menschen näher bringen möchte.

Entstanden sind sechs Wege, die über asphaltierte und gepflasterte Straßen, aber auch über Feld- und Wiesenwege führen. Der längste vorgeschlagene Radweg hat eine Länge von 17,6 Kilometern, die Wanderwege bewegen sich im Bereich zwischen drei und vier Kilometern. Die Spaziergänger, Jogger oder Fahrradfahrer sind auf den entwickelten Routen unter anderem auf dem Schiffgrabendamm im Königsmoor quer durch die Wümmeniederungen, den Wegen durch das angrenzende Sietmoor, dem Brüneweg entlang des Aussiedlerhofes oder dem Klüverdamm unterwegs.

Der Gruppe sei es laut Reinhard Lueßen darum gegangen, einen Anreiz sowohl für die Bürger vor Ort, als auch für Menschen aus der Region zu schaffen, "sich einfach mal auf den Weg zu machen". Manche der Wege finde er auch ganz spannend, weil es nicht nur Natur, sondern auch sehenswerte, ältere Gebäude zu sehen gebe. "Wir haben noch viele alte Höfe hier", ergänzt Margret Lueßen. Damit es über diese dann auch was zu erfahren gibt, kann sich die Gruppe durchaus das Anbringen einiger Infotafeln vorstellen. "Wir müssen uns auch Kennzeichnungen für die Wege überlegen", sagt Reinhard Lueßen und nennt als mögliche Option etwa farbige Markierungen an Bäumen.

Dieses Vorhaben wolle man in diesem Jahr angehen. Ebenso sollen die Flyer mit den Wegen, die in kleiner Stückzahl bereits auf der Abschlussveranstaltung von "Unser Dorf hat Zukunft" verteilt wurden, an vielen Orten öffentlich ausgelegt werden. Weitere Touren, insbesondere Verbindungen zu den Nachbargemeinden und überregionalen Fahrradwegen, seien bereits im Kopf vorhanden. Auch diese Umsetzung soll erfolgen. Die Marschrichtung ist also klar. "Wir wollen den Schwung vom letzten Jahr hier in Sagehorn wieder aufnehmen", betont Margret Lueßen.