Ein Jahr lang waren Klaus Uellendahl und Janina Bochnig gemeinsam als Marktmeister der Stadt Achim aktiv. (Fotos: Björn Hake)

Mit dem letzten Wochenmarkt im Jahr 2019 endete nun auch die offizielle zehnjährige Amtszeit von Marktmeister Klaus Uellendahl. Er war allerdings in inoffizieller Mission schon vor 2009 für die Stadt Achim tätig und wird es auch im neuen Jahr irgendwie noch sein. „Ich bleibe Hausmeistervertreter in der Marktpassage und ich werde weiterhin für die Unternehmergemeinschaft Achim bei Veranstaltungen aktiv sein“, erzählt er.

Aus dem Achimer Rathaus allerdings musste er zum Jahresende ausziehen, ebenso wie er die offizielle rote Jacke der Achimer Marktmeister ausgezogen hat. Gerne hätte er wenigstens noch ein Jahr weitergemacht. „Aber das ist nun so“, sagt der 74-Jährige und auch die 34-jährige Janina Bochnig, die ihm beim Gespräch gegenüber sitzt, hätte das nicht so schlecht gefunden. Sie ist nun seit ziemlich genau einem Jahr als zweite Marktmeisterin für die Stadt im Einsatz und bekommt dieser Tage einen neuen Partner. Einen, den sie dann einarbeiten muss.

„Aber du bist ja nicht aus der Welt“, sagt sie zu Klaus Uellendahl, nachdem dieser alle seine künftigen Vorhaben aufgezählt hat. Zwar weiß der in Achim bestens bekannte Senior noch nicht, welche Berufsbezeichnung er auf seine neuen Visitenkarten drucken lassen soll, aber langweilig dürfte ihm so schnell nicht werden. Außerdem wird er weiterhin ein wachsames Auge auf den Achimer Wochenmarkt haben. „Immerhin kaufe ich dort auch ein als Achimer“ betont er. Und wer Uellendahl kennt, weiß, dass er kein Blatt vor den Mund nehmen würde, wenn ihm bei Achims Frequenzbringer Nummer eins etwas Negatives auffällt. „Wenn jemand Rat und Tat braucht, bin ich da“, betont Klaus Uellendahl, der erzählt, dass er den Achimer Wochenmarkt „wirklich gerne“ gemanagt habe. „Ich habe ihn betreut und nicht verwaltet“, verweist er auf einen Unterschied, der ihm sehr wichtig ist.

Schließlich haben ihm das Marktbeschicker wie Stammkunden nicht zuletzt mit ihrer Wertschätzung bestätigt. So wurden vor etwa einem Jahr, wie berichtet, Unterschriften dafür gesammelt, dass Klaus Uellendahl von der Stadtverwaltung weiterbeschäftigt werde. Eigentlich wäre für ihn – offiziell aus Altersgründen – nämlich da schon Schluss gewesen, dann gab es die Verlängerung in Form eines einjährigen Nachschlags. In dieser Zeit konnte dann Janina Bochnig eine Menge vom alten Hasen lernen und sie hat auch schnell feststellen müssen, dass, insbesondere wegen der zahlreichen Großveranstaltungen in Achim, ein Marktmeister gar nicht reicht.

Höhen und Tiefen erlebt

„Es war ein ereignisreiches erstes Jahr für mich, auch weil ich viel Neues gelernt habe“, erzählt die 34-Jährige, die in dem Jahr geboren wurde, als der Klamottenstand, der beim Wochenmarkt auf dem Bibliotheksplatz steht, erstmals seine Zelte in Achim aufschlug. „Seit über 30 Jahren ist der Stand dabei, so wie andere auch schon in der nächsten Generation“, weiß Uellendahl, der von Janina Bochnig von seiner „dritten Partnerin als Marktmeister“ nach Andrea Stadtlander und Myriam-Yasmin Schulz spricht.

Höhen und Tiefen habe er in seiner Zeit als Marktmeister erlebt, er war Problemlöser für Händler und Kunden gleichermaßen und ein menschliches Stoppschild für alle Radfahrer, die auf dem Wochenmarkt auch weiterhin nichts zu suchen haben, wenn sie nicht absteigen und schieben. „Insbesondere die Schüler steigen sofort ab, wenn sie mich in der roten Jacke sehen“, erzählt Uellendahl, der sich stets als so etwas wie den Chef für den Wochenmarkt gesehen hat. „Ich habe von Anfang klar gemacht, dass mir da keiner reinzureden braucht. Ich entscheide. Und falls ich etwas falsch entscheide, stehe ich dafür gerade und bekomme einen zwischen die Hörner“, stellt er klar.

Klaus Uellendahl steht eben zu seiner Meinung. So ist er davon überzeugt, dass es ein Leichtes sei, die Infrastruktur auf dem Baumplatz so herzurichten, dass dieser auch für den Wochenmarkt bei Großveranstaltungen anders genutzt werden könne. „Ich bin Handwerker. Technisch geht das, aber es kostet halt Geld. Das ist aber eine Frage des Wollens und Nicht-Wollens“, sagt er. Und bisher sei es eben nicht gewollt gewesen. Genauso wenig wie von den Marktbeschickern eine grundsätzlich andere Aufstellung ihrer Stände. Das hat er angesichts der immer wieder aufkeimenden Diskussionen abgeklärt. Und einen guten Draht zu den Wochenmarkthändlern kann man dem 74-Jährigen auf jeden Fall bescheinigen. Privat organisiert er einmal im Jahr für diese einen Bus und dann geht es auf einen Ausflug mit einem Überraschungsziel.

Eine solche Überraschung wird es auch im Jahr 2020 für die Marktleute geben, das hat Uellendahl schon gesagt. Und er plant noch eine weitere Überraschung, die er aber noch nicht preisgeben will. „Das werdet ihr schon rechtzeitig mitbekommen“, verspricht er. Dem Achimer Wochenmarkt und seiner nun Ex-Kollegin sowie Nachfolgerin Janina Bochnig wünscht er das Beste und er hofft, dass etwa noch ein Stand mit Süßwaren und Stände mit Mittagstischangeboten hinzukommen. Wie schon mit Uellendahl will Janina Bochnig weiter auswärts auf Märkten potenzielle Händler für Achim ausfindig machen und sie überzeugen, den hiesigen Wochenmarkt zu bereichern. Aber beide Marktexperten wissen: „Es muss passen.“ Die Lücken auf dem Wochenmarkt nur irgendwie zu füllen, macht schließlich weder die Kunden noch die Beschicker glücklich.