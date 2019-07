Die Arbeiter sind schon dabei, die Pflanzen vom Schwalbenkreisel zu entfernen, um ihn für die Schwerlasttransporte vorzubereiten. (Kako)

Der Zeitpunkt ist denkbar schlecht. Denn eigentlich wollte die Stadt Achim ab diesen Donnerstag – mit dem Beginn der Ferien und noch kurz vor dem Start der Baustelle an der Uesener Feldstraße – den Gieschen-Kreisel wieder auf Vordermann bringen. Dieser hatte bei den letzten Schwerlasttransporten für den Windpark Hemelingen im vergangenen Sommer nämlich einige Schäden davongetragen. Nun sind es jedoch genau solche Schwertransporte, die die geplanten Sanierungsarbeiten verhindern. Denn Achim wird erneut zur Durchfahrtsstrecke. Dieses Mal für Windräder in Riede und Blender, die im September in Betrieb gehen sollen.

Das bedeutet, dass der Kreisel am Freibad erneut „platt gemacht“ werden muss, um ihn für die großen Fahrzeuge befahrbar zu machen. Von dort aus fahren die Transporter dann über den Gieschen-Kreisel und weiter über die Ueser Kreuzung. Eine Ankündigung, die auch im Achimer Rathaus auf wenig Begeisterung gestoßen ist. „Ich habe mich darüber wirklich maßlos geärgert“, sagt Verkehrsplaner Stefan Schuster ganz deutlich. Immerhin habe man den Kreisel am Freibad gerade erst wieder auf Vordermann gebracht und bepflanzt. Auf der Suche nach Alternativen sei aber auch schnell klar geworden, dass der Weg über Achim für das Transportunternehmen im Grunde die einzige Möglichkeit ist.

„Wir haben wirklich alle Alternativen prüfen lassen“, sagt Schuster. Dadurch, dass derzeit allerdings die Anschlussstelle Achim Ost auf der A 27 dicht sei, falle diese Option schon einmal weg. „Normalerweise werden die Schwerlasttransporte durch Achim in der Regel über Achim-Ost, die L 156 und die Weserbrücke abgewickelt“, sagt Schuster. Aber an der Uesener Feldstraße beginnen in der kommenden Woche ja bereits die Sanierungsarbeiten der Stadt. „Andere Alternativen wie eine über Arsten, durch Verden oder über Brinkum sind nach einer Prüfung auch ausgeschieden“, bedauert Schuster. So sei dort etwa teilweise die Traglast der Brücken zu niedrig oder es müssten viele Bäume weichen. „So blöd wie es ist: Die Strecke durch Achim ist die einzige, die übrig bleibt.“

Eine Möglichkeit, dem Transport generell zu widersprechen, habe Achim nicht. „Wir sind in dem Fall die untergeordnete Behörde und haben keine Handhabe dagegen anzugehen, wenn die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Transport anordnet“, erklärt Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Glücklich ist aber natürlich auch er mit der jetzigen Lösung nicht. Zwischen dem 15. Juli und Mitte August soll es insgesamt 14 nächtliche Touren mit Transportern geben, die teilweise eine Länge von 66 Metern haben. Aktuell finden bereits die ersten vorbereitenden Arbeiten statt.

„Die Pflanzen müssen vom Kreisel am Freibad entfernt werden und das Ganze wird dann mit Schotter aufgefüllt“, erklärt Schuster. Auch für das Transportunternehmen sei der Weg über Achim nicht ideal, denn er sei mit großem organisatorischem und auch finanziellem Aufwand verbunden. „Die Strecke für die Transporte herzurichten, kostet bestimmt einen höheren fünfstelligen Betrag“, schätzt Schuster. Diese Kosten werden ebenso vom Unternehmen getragen wie die anschließenden Arbeiten, um den Kreisel nach den Transporten wieder in den Originalzustand zu versetzen.

„Allein die Bepflanzung auf dem Schwalbenkreisel kostet zwischen 6000 und 7000 Euro“, weiß Schuster. Damit die Pflanzen, die jetzt nach und nach ausgepflanzt werden, nicht auf dem Müll landen, ist das Transportunternehmen mit Unterstützung der Stadt derzeit noch auf der Suche nach einem Abnehmer für das Grün. Doch das ist gar nicht so einfach, immerhin geht es um eine große Menge und „der Abnehmer sollte schon einen Großteil der Pflanzen nehmen“, so Schuster. Beim vergangenen Schwertransport mussten die Blumen letztlich entsorgt werden, weil sich kein Abnehmer gefunden habe. Schuster hofft, dass das dieses Mal anders wird.