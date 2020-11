Mit deutlichen Spar-Aufforderungen an die Politik hielt sich die Oytener Kämmerin Cordula Schröder bei der Vorstellung des Haushaltsplans für 2021 am Mittwochabend im Finanzausschuss dieses Mal zurück. Sie ließ lieber die Zahlen sprechen und diese sind Warnung genug. Denn trotz vorgenommener Einsparungen im Vergleich zum ersten Entwurf geht die Gemeinde für das kommende Jahr unterm Strich von einem negativen Ergebnis von knapp 2,4 Millionen Euro aus. Nach Jahren der positiven Ergebnisse ein deutlicher wirtschaftlicher Dämpfer für Oyten – wenn auch ein durch die Pandemie erwartbarer. „Für die Gemeinde stellen die Corona-Auswirkungen eine nie dagewesene wirtschaftliche Belastung dar“, betont die Verwaltung.

Im Vergleich zu diesem Jahr kalkuliert sie mit einer Verschlechterung um über 4,5 Millionen Euro. Dafür gibt es verschiedene Ursachen, aber ein Vergleich zeigt die Unterschiede besonders. Die so wichtigen Einnahmen durch die Gewerbesteuer (rund 10,7 Millionen Euro) und die hohen Ausgaben fürs Personal (rund 10,8 Millionen Euro) gleichen sich in diesem Jahr in etwa aus. Doch während der Ansatz für die Gewerbesteuer für 2021 um mehr als 1,3 Millionen Euro geringer ausfällt, steigen die Personalkosten um weitere etwa 900 000 Euro. Plötzlich liegen zwischen diesen beiden Posten mehr als 2,3 Millionen Euro Unterschied.

Gleichzeitig wird die Gemeinde Oyten auch im nächsten Jahr wieder fleißig investieren. Das eingeplante Volumen beträgt rund 15 Millionen Euro – nachdem zuletzt mit der Förderung der Tennishallensanierung (rund 240 000 Euro) und der Beschaffung einer neuen Drehleiter für die Ortsfeuerwehr Oyten (650 000 Euro) noch zwei weitere größere Posten hinzugekommen waren. Ohne zusätzliche Investitionskredite wird die Gemeinde also in 2021 nicht auskommen. Schröder sieht eine Aufnahme von bis zu 4,5 Millionen Euro vor, wodurch sich die Gesamtverschuldung Oytens auf mehr als zehn Millionen Euro erhöhen würde.

AfD stimmt gegen Haushaltsentwurf

Die Politik stimmte bei einer Gegenstimme der AfD für den Haushaltsentwurf – mit unterschiedlich besorgtem Blick in die Zukunft. Heinz-Otto Großjohann (SPD) will eher optimistisch sein: „Ich habe große Hoffnung, dass sich unsere Haushaltslage durch das neue Gewerbegebiet wieder verbessert.“ Auch Bodo Becker (CDU) betonte, „so bange ist mir nicht“ und angesichts der Umstände „ist der Haushalt so schlecht gar nicht“. Aber er räumte auch ein, dass eine Ausgabenkritik für die Zukunft unumgänglich sei. Dies befand Andreas Dotzauer (FDP) ebenfalls: „Wir sollten offen über bestimmte Ausgaben diskutieren.“

Schröder kündigte an, dass eine solche Ausgabenkritik von der Verwaltung bereits vorbereitet werde, denn auch in den Folgejahren müsse zum jetzigen Zeitpunkt von negativen Jahresergebnissen ausgegangen werden. Daher kam die Kämmerin auf den angedachten Bau einer weiteren Kita und die damit auch danach einhergehenden jährlichen weiteren Kosten für Personal zu sprechen. „Die neue Kita werden wir nicht wuppen können“, sagte Schröder deutlich und nannte sogleich auch einen Ansatz, um zumindest dieses Projekt finanzierbar zu machen. Es müsse über eine Erhöhung der Gewerbesteuer nachgedacht werden.

Apropos Gewerbesteuer: Die coronabedingten Mindereinnahmen in diesem Bereich werden für dieses Jahr durch Zuschüsse von Land und Bund noch zu großen Teilen aufgefangen. „Ich gehe von einer Unterstützung von mehr als zwei Millionen Euro aus“, sagte Schröder. Das erhöhe die Liquidität auch für 2021, weitere Ausfallentschädigungen dieser Art seien für die nächsten Jahre aber nicht mehr vorgesehen.