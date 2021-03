„Immer ansprechbar“, „äußerst effektive Aufgabenwahrnehmung“ oder „mit Augenmaß vorausgeschaut“ – im Namen aller Langwedeler Ratsmitglieder richtete Vorsitzender Wolfgang Ewert zum Abschied von Uwe Fahrenholz noch einmal viele lobende Worte an den Kämmerer der Gemeinde. Nach mehr als zwei Jahrzehnten als Amtsleiter verabschiedet sich der 63-Jährige zum Monatsende in den Ruhestand. Gerne hätten sich alle Ratsmitglieder in Langwedel gemeinsam für die Zusammenarbeit bedankt, doch aufgrund der Corona-Pandemie fiel der Rahmen der Verabschiedung durch die Politik am Dienstag deutlich kleiner aus.

„Sie haben es nicht verdient, nur in diesem bescheidenen Ambiente verabschiedet zu werden“, wollte Ewert aber betont haben. Denn die gute finanzielle Position, in der sich der Flecken Langwedel befinde, sei auch ein Verdienst von Fahrenholz. Unter dem Motto „in der Ruhe liegt die Kraft“, habe er stets politisch und sachlich neutral die Finanzen der Gemeinde verwaltet und darüber berichtet. „Ohne viel Aufsehen viel Wirkung erzielt“, fasste Ewert die Arbeit im Namen der Langwedeler Politiker zusammen. Fahrenholz nahm das Lob durchaus gerührt auf und stellte das gegenseitige Vertrauen zwischen der Politik und ihm heraus. „Es war eine schöne Zeit“, bilanzierte er.

Zahlen sind seine Leidenschaft

Im Juni 2000 war Fahrenholz nach Langwedel gekommen und hatte die Kämmerei übernommen. „Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Es war die richtige Entscheidung“, blickt der 63-Jährige zufrieden zurück. 1973 hatte er bei der Stadt Achim die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten begonnen. Auch in der Folge arbeitete Fahrenholz bei der Stadt Achim in verschiedenen Ämtern, zum Beispiel achteinhalb Jahre als stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes, bevor es ihn schon dort in die Kämmerei zog. Dass er in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung gearbeitet habe, sei ihm in Langwedel in jedem Fall zu Gute gekommen. So habe er sich in Finanzfragen stets auch in die Lage derer versetzen können, die mit den betreffenden Sachthemen befasst sind.

Als „Haushälter durch und durch“ bezeichnete Ewert Fahrenholz aber dennoch. Für viele Menschen mag die tägliche Arbeit mit Zahlen eher nach trockener Arbeit klingen. „Doch für mich war es das nicht“, betont Fahrenholz, der auch nach seinem Jobwechsel in Achim wohnen blieb. Das größte Projekt, was er vom finanziellen Volumen in seiner Zeit im Langwedeler Rathaus betreut hat, ist in jedem Fall der Neubau der Oberschule gewesen.

Doch eine andere Arbeit, die in der Bevölkerung kaum zur Kenntnis genommen wurde, ist Fahrenholz als das „allergrößte Ding“ im Gedächtnis geblieben: die Umstellung des Haushaltsplans auf die doppelte Buchführung, die sogenannte Doppik. Zum 1. Januar 2010 war das der Fall gewesen. „Das war ein immenser Aufwand“, erinnert sich Fahrenholz noch gut. Im Ruhestand möchte der Achimer nun „gewisse Dinge nachholen, die über die Jahre liegen geblieben sind“. Ideen habe er schon einige, doch die wolle er erst einmal für sich behalten.

Die Nachfolge im Langwedeler Rathaus ist derweil bereits frühzeitig geregelt worden. Mit Dunja Röttjer rückt die bisherige Stellvertreterin der Kämmerei einen Posten auf. In den vergangenen Jahren hatte sie sich für diese Amtsübernahme qualifiziert und in Stellung gebracht, was auch ein Verdienst von Herrn Fahrenholz gewesen sei, wie Bürgermeister Andreas Brandt erzählt. Ohnehin lobt der Verwaltungschef die stets gute Zusammenarbeit mit seinem Kämmerer, der mit seinem Fachwissen und der Fähigkeit, die Lage richtig einzuschätzen, stets eine wichtige Stütze gewesen sei. Weitere Würdigungen seiner Arbeit werden vermutlich Ende der Woche folgen. Denn dann wird Fahrenholz auch intern von den Verwaltungsmitarbeitern in den Ruhestand verabschiedet werden.