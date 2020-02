Den Gang zur Zulassungsstelle kann sich sparen, wer den Online-Service i-Kfz nutzt. (Christian Kosak)

Nachdem die Möglichkeit der Zulassung von Fahrzeugen über die Datenautobahn nur verzögert auch den Landkreis Verden erreicht hat (wir berichteten), haben nun die ersten Nutzer Erfahrungen mit dem neuen Online-Service gemacht. Wie Marcel Dorsch, Leiter der Zulassungsstelle, auf Nachfrage sagte, gab es in diesem Jahr bisher drei Abmeldungen, zwei Adressänderungen und eine Umschreibung, die auf digitalem Wege erfolgt sind. Die Nutzer haben sich in diesen Fällen den Gang zur Kfz-Zulassungsstelle am Kreishaus gespart. „Der Start geht schon in Ordnung, ist aber immens ausbaufähig“, lautet ein erstes Fazit von Dorsch zur Resonanz auf den Online-Service.

Er sagt dies vor dem Hintergrund, dass das Angebot „i-Kfz“, wie das Programm heißt, noch nicht groß beworben worden sei, was die Kreisverwaltung nun aber vorantreiben wolle. Zwar gibt es den Service schon länger, aber erst seit Ende vergangenen Jahres ist es möglich, per Mausklick etwa Neufahrzeuge an- oder ummelden zu können. In den ersten drei Wochen nach Start des vollständigen i-Kfz-Services hatte es laut Dorsch keinen einzigen Nutzer gegeben. Dass es nun in den zwei Monaten dieses Jahres sechs Vorgänge gab, ist da schon eine Steigerung.

Online-Funktion beim Ausweis nötig

Dorsch vermutet dennoch, dass die Hürden zur Nutzung des Online-Services zu hoch sind. „Das geht schon los mit der Frage, ob beim eigenen Personalausweis die Online-Funktion freigeschaltet ist“, erzählte er. Denn das sei eine der Voraussetzungen, um i-Kfz nutzen zu können. „Viele Leute wissen das gar nicht“, glaubt Dorsch. Und diejenigen, die die Funktion freischalten lassen möchten, müssten dafür erst einen Termin beim Einwohnermeldeamt ausmachen, um dann anschließend obendrein noch online aktiv zu werden. Sie müssen also erst einen Behördenbesuch organisieren, um sich einen anderen, den für die Anmeldung ihres Autos, sparen zu können. Da ist anzunehmen, dass die Kreisbewohner es bislang lieber bei einem Termin belassen und bei diesem Besuch direkt alles rund ums Kfz erledigen.

Wie klein die Rolle ist, die die Online-Zulassung trotz der zunehmenden Digitalisierung und Verlagerung von Dienstleistungen ins Internet ist, spielt, lässt sich anhand der Relation verdeutlichen. Derzeit sind nach Angaben von Dorsch im Landkreis Verden rund 126 000 Kfz angemeldet. Im Jahr 2019 gab es etwas über 20 000 Neuzulassungen und Umschreibungen, die direkt in der Zulassungsstelle in Verden vollzogen werden. Das waren im Schnitt pro Monat rund 1600 Vorgänge – im Vergleich dazu gab es in diesem Jahr die erwähnten sechs i-Kfz-Vorgänge, also drei pro Monat.

Auch wenn diese Nutzerzahlen winzig sind, stellen sie im Vergleich zur Nutzung des bis dahin abgespeckten Online-Services in der Zeit vor Dezember 2019 eine klare Steigerung dar. Bis dahin gab es lediglich insgesamt eine gute Handvoll an Online-Vorgängen, die die kreisverdener Zulassungsstelle zu bearbeiten hatte. Jedoch steht der Landkreis mit dieser ernüchternden Bilanz nicht allein da, denn beispielsweise wurden im Zeitraum von Januar 2015 bis Ende 2018 bundesweit nur 1500 Fahrzeuge online von ihren Haltern außer Betrieb gesetzt. Bei 800 Zulassungsstellen, die es in Deutschland gibt, waren dies nicht mal zwei Vorgänge je Zulassungsstelle.

Und doch hatte der Stadtrat die Idee einer eigenen Zulassungsstelle im Achimer Rathaus deswegen nicht weiter verfolgt, weil sie angesichts des ausgebauten Online-Services den Kommunalpolitikern überflüssig erschien. Die Nutzerzahlen von i-Kfz könnten aber noch Zuwachs bekommen, wenn der Service auch von juristischen Personen, insbesondere Unternehmen, genutzt werden darf.