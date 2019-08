Laura Lindenberg (von links) und Johannes Renken von SoFa bieten den Jugendlichen im Jugendtreff an der Langenstraße verschiedene Aktionen an. Fabian Rehling und Mohammed Yousif kommen nach eigenen Angaben am liebsten vorbei, um Playstation zu spielen. (Björn Hake)

Draußen herrscht strahlender Sonnenschein, drinnen im Achimer Jugendtreff gähnende Leere. Kein Wunder. Immerhin wollen die meisten Schüler die letzten freien Tage, die ihnen in den Sommerferien noch bleiben, lieber an der frischen Luft verbringen. „Im Sommer sind die Jugendlichen natürlich viel draußen und das sollen sie ja auch“, sagt Johannes Renken vom Verein Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (SoFa), der den Jugendtreff betreibt. Er sieht es ganz gelassen, denn er weiß, schon in wenigen Tagen wird es in den Räumen an der Langenstraße wieder ganz anders aussehen. „Nach den Ferien ist es hier wieder rappelvoll“, ist sich Renken sicher.

Manchmal sogar fast schon zu voll. Denn seit das „Café wir in Achim“ (Cawia) mitten in der Achimer Innenstadt, wie berichtet, nicht mehr für die Jugendarbeit zur Verfügung steht, sind die dort ehemals beheimateten Gruppen, beispielsweise ein Angebot speziell für Mädchen, nun auch im Jugendtreff untergebracht. „Bei der Kochgruppe für Mädchen, die wir immer montags anbieten, sind die Kapazitäten langsam erschöpft“, berichtet Laura Lindenberg, die diese Gruppe seit etwa einem halben Jahr leitet. „Es sind viele jüngere Teilnehmerinnen dazugekommen und deshalb wird es manchmal schon ziemlich eng.“

Bisschen umdenken

Nicht nur organisatorisch, sondern auch räumlich müssen die SoFa-Mitarbeiter daher ein bisschen umdenken. So werden beispielsweise die ehemals als Kreativraum genutzten Räume im ersten Obergeschoss des Jugendtreffs derzeit zum Medienbüro ausgebaut. Bastelutensilien und Ähnliches, was bisher dort gelagert wurden, müssen nun andernorts untergebracht werden. „Wir versuchen, das Beste aus der Situation und den vorhandenen Räumlichkeiten zu machen, und bisher gelingt uns das auch ganz gut“, zeigt sich Renken optimistisch.

Doch das begrenzte Platzangebot an der Langenstraße ist auch nicht das einzige Problem, mit dem sich der Verein SoFa in Achim derzeit auseinandersetzen muss. Denn für die Jugendarbeit an den Achimer Schulen ist derzeit bekanntlich noch gar kein Raum vorhanden. Doch auch hier wollen die Mitarbeiter die Hoffnung nicht aufgeben. „Aktuell haben wir neben dem Basketballfeld hinter der Realschule unser Palettenlager“, sagt Lindenberg. Dort sollen nach den Ferien dann immer einmal in der Woche verschiedene Aktionen angeboten werden. Vor den Ferien hatten die Mitarbeiter daher die Achimer Schulen besucht, um mit dem sogenannten Campus Labor herauszufinden, welche Angebote bei den Jugendlichen gut ankommen.

Viel Input

„Wir haben durch diese Aktion unglaublich viel Input bekommen und schauen nun, welche der Vorschläge wir tatsächlich umsetzen können“, erklärt Lindenberg. Neben sozialen Projekten für die Natur und benachteiligte Menschen sei von den Jugendlichen beispielsweise auch das Thema Mobbing vorgeschlagen worden. „Wir überlegen, ob wir darüber vielleicht gemeinsam einen Film drehen können.“ Nach den Sommerferien soll das Angebot an der Schule so richtig anlaufen. Zumindest vorerst und solange das Wetter mitspielt. „Wie es weitergeht, wenn der Winter kommt, steht derzeit noch in den Sternen“, gibt Renken zu. Da es bis dahin aller Voraussicht nach noch keinen festen Raum für die Jugendarbeit geben wird, muss auch über Alternativen nachgedacht werden.

„Unser größter Traum wäre ein großer Zirkuswagen, der fest auf dem Schulgelände steht“, sagt Lindenberg. „Ob das allerdings finanziell realisierbar ist, ist natürlich fraglich.“ Ideal wäre diese Alternative aus Sicht der SoFa-Mitarbeiter vor allem auch deshalb, weil der Wagen für die Schüler zwar schnell erreichbar wäre, aber nicht in einer der Schule angesiedelt ist. „Es wäre dann neutraler Boden, der nicht explizit zu einer Schule gehört“, beschreibt Renken die Vorteile. Schließlich wolle man Angebote für alle Jugendlichen in Achim schaffen – unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen. „Das Ziel der Campus-Arbeit soll es sein, die Schüler verschiedener Schulen zusammenzuführen“, sagt Lindenberg.

Doch ein solches Angebot müsse sich natürlich erst etablieren. „Auch für uns ist die Jugendarbeit direkt an der Schule noch ein neues Modell und wir müssen schauen, wie die Angebote in den Alltag der Jugendlichen passen“, gibt Renken zu bedenken. Auch hier bleibt er allerdings optimistisch. „Mit der Zeit wird sich sicherlich eine feste Gruppe etablieren, die das Angebot nutzt.“