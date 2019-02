Das fürs Projekt Achim-West geplante Gewerbegebiet zwischen den Autobahnen 1 und 27 soll sich nun auf 90 statt 75 Hektar belaufen. (Stefan Rampfel/Stadt Achim)

Die Finanzierung des 140-Millionen-Euro-Projektes Achim-West steht und fällt auch mit der Frage, ob und wie gut sich die Gewerbegrundstücke verkaufen lassen werden. Denn während auf der einen Seite die zu erwartenden Baukosten nun aufgrund von neuen Fakten um 40 Prozent sehr deutlich noch oben korrigiert worden sind (wir berichteten), bleibt die Vermarktung des Gewerbegebiets ein ambitioniertes Unterfangen, dessen Ausgang ungewiss ist. Außerdem ist da noch die Finanzierungslücke von derzeit rund 23 Millionen Euro, die sich ausweitet, wenn die beabsichtigen Einnahmen durch den Flächenverkauf in Höhe von rund 63 Millionen Euro nicht erreicht werden können.

Wie optimistisch aber die Städte Achim und Bremen sowie die Geschäftsführer der Achim-West Entwicklungsgesellschaft mbH die Vermarktung neuerdings einschätzen, zeigt ein Vergleich mit der Machbarkeitsstudie zum Projekt Achim-West. Dieses gerade ein Jahr alte Gutachten, das Bremen und Achim beim Institut Prognos sowie zwei weiteren Forschungsinstituten im Auftrag gegeben haben, geht aufgrund der untersuchten Verkäufe aus den Jahren 2007 bis 2015 von deutlich schwächeren Vermarktungschancen und längeren Verkaufszeiträumen aus – obwohl mit 75 Hektar zu veräußernder Fläche gerechnet wurde und noch nicht mit den jetzt angepeilten 90 Hektar.

„Wir sind mutiger rangegangen“

Dennoch hatten die beiden Geschäftsführer, Wirtschaftsförderer Martin Balkausky und Stadtkämmerer Peter Hollwedel, erklärt, dass im besten Fall (Best-Case-Szenario) innerhalb von neun Jahren (2023 bis 2031) alle Grundstücke verkauft seien und im schlechtesten Fall (Worst-Case-Szenario) ab 2023 in zwölf Jahren – bei wohlgemerkt 90 Hektar insgesamt. Das bedeutet entweder eine jährliche Veräußerung von zehn Hektar oder, wenn es schleppend läuft, 7,5 Hektar pro Jahr. In der noch jungen Machbarkeitsstudie dagegen ist mit einem Vermarktungsstart im Jahr 2021 das Best-Case-Szenario mit 13 Jahren angegeben, in denen jährlich bestenfalls rund sechs Hektar veräußert würden. Das Worst-Case-Szenario mit einem jährlichen Verkauf von rund vier Hektar umfasst sogar 19 Jahre, bis 75 Hektar verkauft sein könnten.

Dass die Entwicklungsgesellschaft nun also glaubt, entgegen der untersuchten Erfahrungen aus den Jahren 2007 bis 2015, im Optimalfall ein 15 Hektar größeres Areal in vier Jahren weniger veräußern zu können, erklärt Martin Balkausky mit „den Erfahrungen der letzten Monate“. In denen habe es „erhebliche Firmenanfragen“ gegeben und auch die Bremer Sicht und Vermarktungserfahrungen seien „in die Dinge eingeflossen“. Balkausky sagt: „Wir sind ja jetzt mit neuen Zahlen unterwegs und mutiger rangegangen.“ Außerdem sei es ja ein sehr attraktives Industrie- und Gewerbegebiet, das da entstehe. Jedoch hat diesen Umstand die Studie aus 2018 bereits berücksichtigt: „Die unterstellten Vermarktungserfolge liegen etwas oberhalb der Durchschnittswerte aus den Jahren 2007 bis 2015. Grund hierfür ist die deutlich höhere Attraktivität des geplanten Industrie- und Gewerbegebiets gegenüber anderen Standorten in Achim.“

Neues Gutachten ist in Arbeit

Nun jedenfalls soll dieses Gutachten an die neue Größe des Gewerbegebiets angepasst werden und wird wohl im März vorliegen, um auch die steuerlichen Auswirkungen neu zu bewerten. „Und die Politik täte gut daran, dieses neue Gutachten abzuwarten, bevor sie weitere Entscheidungen trifft“, sagt Nadine Fischer, eine von zwei gewählten Bürgervertretern für das Projekt aus Uphusen. Sie hatte mit ihrem Mitstreiter Holger Schierenbeck bereits mit einer deutlichen Kostensteigerung gerechnet und war nun von der Stadtverwaltung und der Projektgesellschaft nun ebenfalls darüber informiert worden.

Dass Letztere mit 67 Millionen Euro in Vorleistung gehen muss, ehe Einnahmen durch Grundstücksverkäufe und Fördermittel fließen, findet sie „einen ziemlichen Hammer“, zumal diese Summe in etwa dem Achimer Haushaltsetat entspricht. Wie Peter Hollwedel auf Nachfrage dazu ausführt, sei tatsächlich ein Kredit in dieser Höhe notwendig, „der dann getilgt wird, bevor das letzte Grundstück verkauft ist“.

Kritik von den Bürgern

Bürgervertreter Holger Schierenbeck wird dagegen „das Gefühl nicht los, dass auf Biegen und Brechen versucht wird, dieses Projekt wirtschaftlicher zu machen“. Die Vergrößerung des Gewerbegebiets und die Änderung des Flächennutzungsplans schmecken ihm wie Nadine Fischer deswegen überhaupt nicht. Beide bleiben dabei, dass die Gesamtkosten für Achim-West noch immer zu moderat gerechnet seien. „Und die wollen 2020 anfangen zu bauen – man glaubt es nicht“, betont Schierenbeck.