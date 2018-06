Anja und Christian Voß beerben Hannah Schwarz-Kaschke und wollen bei der Planung des Zeltes neue Akzente setzen. (Björn Hake)

Ottersberg. Das Gewerbezelt der Vereinigung der Selbstständigen (VdSO) hat sich auf dem traditionell im September stattfindenden Ottersberger Herbstmarkt längst zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Hier treffen sich Unternehmer aus der Region mit Kunden und solchen, die es werden könnten, zum zwanglosen Austausch oder auch schon zur Anbahnung von Geschäftsbeziehungen. Ein Garant für den Erfolg war Hannah Schwarz-Kaschke, die im vergangenen Herbst letztmals im Hintergrund die Fäden für die Organisation des Gewerbezeltes in der Hand hielt und diese Aufgabe nunmehr an das Ottersberger Unternehmer-Ehepaar Christian und Anja Voß abgegeben hat.

Für die Rechtsanwältin, die in Achim ihre Kanzlei betreibt, ist das Duo wie prädestiniert für das vielfältige Betätigungsfeld. "Sie haben im letzten Jahr zum ersten Mal ausgestellt und gleich ihr Interesse bekundet, sich mehr einbringen zu wollen. Das fand ich super. Vor allem ist auch persönlich der Funke gleich übergesprungen. Die beiden sind total nett, geradeaus und haben Ideen", sagt Schwarz-Kaschke über die neuen Organisatoren. Zudem weiß sie Parallelen zu ihrer Zeit als Gewerbezelt-Chefin zu ziehen. "Anja und Christian tragen das als Ehepaar gemeinsam. Das ist ja bei uns auch so gewesen, mein Mann hat mich auch immer unterstützt, wo er nur konnte."

Derzeit befinden sich die neuen Gewerbezelt-Macher mitten in der heißen Planungsphase, in der es um Akquise mit Augenmaß geht. Denn schließlich entscheidet nicht die Zahl der Aussteller über Erfolg und Misserfolg des Angebotes, sondern vielmehr ein ausgewogener Branchenmix und eine gut durchdachte Präsentation. Dabei gehen die Eheleute zwar arbeitsteilig, aber doch als Team zu Werke. "Ich mache die verbale Arbeit, mein Mann das Nonverbale", erklärt Anja Voß, die hauptberuflich im Maßregelvollzug einer Vollzugsanstalt arbeitet, die Rollenverteilung.

Mit ihrer eigenen Geschäftsidee als zweites Standbein haben Anja und Christian Voß beim jüngsten Herbstmarkt für Aufsehen und Begeisterung im Gewerbezelt gesorgt und sich damit in dem Gedanken bestärken lassen, in diesem Jahr die Nachfolge von Hannah Schwarz-Kaschke anzutreten. "Wir haben sehr viele positive Kontakte knüpfen können", erinnert sich Christian Voß, der sein Geld als Arbeitsvorbereiter verdient. Seit eineinhalb Jahren vertreibt Voß gemeinsam mit seiner Frau zudem Magnetschmuck und Wellnessprodukte und verknüpft damit geschickt die Bereiche Magnetismus und Gesundheit – eine Kombination, die offenbar sehr gut beim Publikum ankommt. "Wir mussten nicht lange überlegen, ob wir das machen. Das Risiko ist gering", sagt Christian Voß.

Das Gewerbezelt sehen die Voß' aufgrund der eigenen Erfahrung bei ihrem Gewerbezelt-Debüt auch besonders für kleine Unternehmen als "super Möglichkeit", sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und das eigene Geschäft bekannter zu machen. Die neuen Organisatoren hätten nichts dagegen, wenn sich zu den 15 Ausstellern aus dem Vorjahr noch der eine oder andere Gewerbetreibende für einen Stand im Gewerbezelt anmeldet. Dies ist telefonisch möglich unter 0 16 0 / 3 13 19 69 oder per E-Mail an change.voss@gmail.com, die Anmeldefrist endet am 30. August. "Wir haben ein Zelt, das wir flexibel vergrößern können", hofft Christian Voß auf weitere Zusagen.

Drei Neue konnten Anja und Christian Voß schon für den Herbstmarkt 2018 gewinnen. Die Stände sollen nach Ablauf der Frist themenbezogen nach Branchen verteilt werden, um übersichtliche Strukturen im Zelt zu schaffen. Hannah Schwarz-Kaschke hat sich derweil noch nicht ganz aus dem Geschehen zurückgezogen. Als Sprecherin des Marktausschusses bleibt sie den Organisatoren weiterhin verbunden.