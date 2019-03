Volkssternwarte Langwedel

Orionnebel macht den Anfang

Jürgen Juschkat

Hindernisse gab es in der Vergangenheit einige, aber nun konnte die neue Volkssternwarte in Langwedel am Wochenende offiziell in Betrieb genommen werden. Die Zukunft des Vereins ist damit gesichert.