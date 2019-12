Für die Roedenbeckstraße (K 6) in Badenemoor könnte innerorts bald Tempo 30 zu später Stund' gelten. (Björn Hake)

Mit der Tatsache, dass sich Anwohner vom Lärm, der von Ortsdurchfahrten ausgeht, belästigt fühlen, stehen die Badenermoorer nicht alleine da. „Auch in vielen anderen Ortschaften des Landkreises besteht diese Problematik“, weiß die Achimer Stadtverwaltung, nach deren Aussage nun eine einheitliche Regelung für das gesamte Kreisgebiet angestrebt wird. „Der Landkreis Verden als Straßenbaulastträger wird das Thema der zulässigen Geschwindigkeiten auf die Tagesordnung der nächsten Hauptverwaltungsbeamtenrunde setzen“, heißt es aus dem Achimer Rathaus. Aus dem stammen auch die Erkenntnisse, dass auf der Ortsdurchfahrt in Badenermoor (Roedenbeckstraße) durchaus die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen 22 und 6 Uhr von derzeit 50 km/h auf 30 km/h wegen des Lärmschutzes herabgesetzt werden könne. Allerdings sei die Notwendigkeit dafür mit rechtssicheren Gutachten zu belegen.

Daher wird die Verwaltung, nachdem die Fraktionen auf Wunsch der Bürger hin einen entsprechenden Antrag gestellt hatten, der Politik nun vorschlagen, für jeweils 7500 Euro eine gutachterliche Verkehrsmengenerfassung und eine darauf aufbauende Lärmberechnung in Auftrag zu geben. Darüber sollen jedenfalls die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr in ihrer nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr im Rathaus befinden.

Wie berichtet, ist der Lärmschutz von den Badenermoorern natürlich gewollt, er ist aber – das wurde auf der jüngsten Ortsausschusssitzung zu dem Thema deutlich – auch Mittel zum Zweck, um die Sicherheit auf und an der Ortsdurchfahrt, die Kreisstraße 6, zu erhöhen. Denn die Unfallzahlen allein lassen laut Verwaltung aus Sicht des Landkreises und der Polizei keinerlei verkehrsberuhigende Maßnahmen zu. Das wiederum stößt bei den Anwohnern auf Unverständnis. Wie bei Sebastian Erben, Anwohner der Straße Im Rucksort, der sich ob des politischen Vorstoßes mit der Lärmschutzthematik doch eher enttäuscht zeigt: „Die eigentliche Gefahrenstelle mit der Kreuzung Im Rucksort/Roedenbeckstraße wird in dem Antrag nicht berücksichtigt.“ Auch die von Bürgermeister Rainer Ditzfeld in jener Sitzung vorgebrachten Unfallzahlen, „betrachten offensichtlich den Kreuzungsbereich besser nicht“. Er sei Zeuge von fünf Verkehrsunfällen in den Jahren 2018 und 2019 gewesen, wobei im August dieses Jahres dort ein 19-jähriger Autofahrer gestorben war.

Dieser Unfall ist in der Statistik, die der aktuellen Beschlussvorlage für die Fraktionen beiliegt, nicht erfasst. Denn die Auswertung bezieht sich auf den Zeitraum 7. Januar 2015 bis 8. Mai 2018, in dem es zu 41 Unfällen gekommen sei. Darunter habe es nur einen Unfall gegeben, bei dem jemand schwer verletzt wurde, bei zehn Unfällen gab es Leichtverletzte und 30 mal reinen Sachschaden zu beklagen. Winterglätte war demnach lediglich in zwei Fällen die Ursache, beteiligt waren 55 Autos, vier Lkw sowie je ein Radfahrer und Fußgänger.

Neben den Unfallzahlen gibt es bereits eine Verkehrszählung, die vom 11. bis 17. September an der K 6, an der Straßenlaterne in Höhe des Sportplatzes durchgeführt wurde. Höchstens 50 Kilometer pro Stunde dürfen Autos dort fahren, pro Tag waren es – außer an dem Sonntag – zwischen 5600 und 6800 Fahrzeuge, die Spitzenstundenbelastung betrug 641 Fahrzeuge. Von denen hielten sich lediglich 16 Prozent an das Tempolimit, knapp 69 Prozent waren um bis zu zehn km/h drüber, die restlichen 15 Prozent noch schneller unterwegs. Knapp 80 Prozent aller Fahrzeuge waren höchstens fünf Meter lang, von den übrigen waren etwa vier Prozent sogar länger als zwölf Meter.

Beantragt hatte die CDU-Fraktion im Namen aller Parteien im Sinne der Bürger auch, dass das Ortseingangsschild bis in Höhe Badenermoorer Friedhof/Waldweg vorgesetzt werden soll, damit das Tempolimit von 50 statt 70 schon eher zählt. Das hat die Stadtverwaltung bereits geprüft und festgestellt, dass die Grenze der geschlossenen Ortschaft auch dort beginnen müsse, wo eine geschlossene Bebauung beginnt – „ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke“, wie es heißt. Eine geschlossene Bebauung liege dort vor, wo anliegende Grundstücke von der Straße erschlossen werden und das sei in Badenermoor dort, wo die Ortsschilder aktuell stehen. „Eine Versetzung ist daher nicht möglich“. Anwohner Erben sieht in dem von der Politik beantragten Versetzen der Ortsgrenze ohnehin eine „völlig willkürliche“ Maßnahme, die dann einigen Grundstücken mehr einen Lärmschutz garantieren würde, weiteren Anwohnern aber nicht.