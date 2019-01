Die neu angeschaffte Drehleiter der Achimer Ortsfeuerwehr war im vergangenen Jahr bereits zwei Mal im Einsatz. Unter anderem – wie hier in Schwarme – auch für Einsätze außerhalb des Stadtgebietes. (Feuerwehr Achim)

Hinter der Ortsfeuerwehr Achim liegt ein arbeitsreiches Jahr. Das wurde nicht zuletzt bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der Mitglieder klar. Insgesamt 147 Mal mussten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr ausrücken – davon 32 Mal zu Brandeinsätzen und 50 Mal zu technischen Hilfeleistungen. Großbrände gab es im vergangenen Jahr – mit Ausnahme des Wohnhausbrandes an Heiligabend in Uesen – nur außerhalb des Stadtgebietes. „Als besondere Belastung waren im vergangenen Jahr bei hohen Temperaturen diverse Flächen- und Waldbrände zu bekämpfen“, sagte Ortsbrandmeister Thomas Köster. „Besonders herausstachen hier die drei gleichzeitigen Brände im Bereich Emsholz und der ehemaligen Raketenstation.“

Steigerung von 14 Prozent

Was all das den Einsatzkräften abverlangt, machte auch eine andere Zahl besonders deutlich: 3307 Dienststunden haben die Feuerwehrfrauen und -männer in den anfallenden Einsätzen geleistet. Hinzu kamen noch einmal über 10.000 Stunden, die für Ausbildungen oder Veranstaltungen aufgebracht werden mussten. Die Gesamtzahl von über 13.000 Stunden Feuerwehrdienst war nach Angaben der Ortsfeuerwehr eine Steigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Einsatzbelastung ist mittlerweile auf einem hohen Niveau, das vor allem zur Tageszeit den verfügbaren Kräften einiges abverlangt“, machte Köster auch in seinem Jahresbericht klar. „Ohne die Unterstützung der Familien und Arbeitgeber wäre die sofortige Hilfe in akuten Notfällen schlichtweg nicht möglich.“ Ein ähnliches Bild hatte der Kreisbrandmeister Hans-Hermann Fehling bereits zum Ende des vergangenen Jahres für den gesamten Landkreis Verden gezeichnet. „Immer wenn der Alarm losgeht, laufen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte von der Arbeit weg und gehen in den Feuerwehreinsatz“, sagte Fehling im Interview mit dem ACHIMER KURIER. „Da ist es schon belastend für die Feuerwehrleute, aber auch für die Arbeitgeber, die Einsätze nebenbei in dieser hohen Anzahl abwickeln zu können.“ Diese Belastung sei „stellenweise grenzwertig“.

Personell gut aufgestellt

Personell sind die Feuerwehren im Landkreis und damit auch die Ortsfeuerwehr Achim derzeit jedoch noch gut aufgestellt. Aktuell versehen in der Weserstadt 81 Kameraden ihren Dienst bei der Ortsfeuerwehr. Das sind vier mehr als noch im vergangenen Jahr. In der Jugendfeuerwehr befinden sich nach Angaben von Thomas Köster derzeit 21 Mädchen und Jungen; die Kinderfeuerwehr hat aktuell 17 Mitglieder.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der in diesem Jahr als Gast bei der Jahreshauptversammlung anwesend war, lobte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit hebe sich aus seiner Sicht durch die besondere Aufgabe und die daraus resultierende Eigengefährdung der Feuerwehrkameraden von anderen Vereinen ab. Mit Blick auf die Neuanschaffung einer Drehleiter für knapp 750 000 Euro im Jahr 2018 sagte Ditzfeld: „Dies ist kein Geschenk oder Spielzeug für die Feuerwehr, sondern eine notwendige Investition in die Sicherheit nicht nur der Achimer Bürgerinnen und Bürger.“

Die Drehleiter war im Jahr 2018 bereits zwei Mal zum Einsatz gekommen. Einmal ging es um eine Patientenrettung in Achim-Baden, ein zweites Mal wurde die Leiter in der Silvesternacht bei einem Großbrand im Schwarme im Nachbarlandkreis Diepholz gebraucht. „Die neue Technik sichert den Bürgern einen weiteren Fluchtweg aus Brandobjekten“, erklärte Köster. Des Weiteren sei sie unerlässlich bei der Rettung von liegenden Patienten.