Die Mitglieder des Ottersberger Gemeinderats redeten sich bei der Ratssitzung in Bellmanns Gasthof in Fischerhude die Köpfe heiß und fanden trotz aller Emotionen bei der geplanten Einführung einer Gestaltungssatzung für den Fischerhuder Ortskern am Ende doch noch einen tragfähigen Kompromiss. (FOCKE STRANGMANN)

Dass die bauliche Gestaltung und Entwicklung eines Ortszentrums durchaus die Gemüter erhitzen und sogar den Dorffrieden stören kann, diesen Schluss kann man anhand des Beispiels Fischerhude ziehen. In dem Künstlerdorf mutierte die bereits seit Jahren diskutierte Gestaltungssatzung zum „Wort des Jahres 2018“. Zum Jahreswechsel 2017/2018 hatte das heiße Thema noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen, nachdem Unternehmer Arnd Brüning von seiner geplanten Betriebserweiterung auf einer Hofstelle im Ortskern Abstand genommen und verkündet hatte, die Expansion in der Bremer Überseestadt vollziehen zu wollen. Damit reagierte der Fischerhuder Geschäftsmann auf die Querelen, die sich nach einer Bürgerinformationsveranstaltung ergeben hatten.

Kurswechsel

Grund für den Kurswechsel war aber auch der geplatzte Kauf der Hofstelle „Im Krummen Ort 27“, die im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung liegt und auf der Brüning die Betriebserweiterung eigentlich verwirklichen wollte. Sein Cousin Jürgen Brüning hatte als Besitzer des Grundstücks einen Rückzieher gemacht und wollte es aufgrund des öffentlichen Drucks plötzlich doch nicht mehr veräußern. Die Anfeindungen gegenüber seiner Familie seien in dieser Weise nicht zu akzeptieren, sah Arnd Brüning die rote Linie überschritten. „Wie ein Tribunal für meine Familie“, echauffierte sich Brüning in einem Interview mit dieser Zeitung über das Verhalten zahlreicher Dorfbewohner, darunter auch Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf. Der hatte von dem Unternehmer das klare Bekenntnis vermisst, die Vorgaben der geltenden Gestaltungssatzung für Fischerhude einhalten zu wollen.

Als größter Streitpunkt erwies sich dabei die Firsthöhe von zwölf Metern, die Brüning für das Gebäude-Ensemble geplant hatte und von der er aus wirtschaftlichen Gründen nicht abweichen wollte. Unangemessen für die Ortsmitte, urteilten die Befürworter der Gestaltungssatzung, die sich an verbindlichen Regeln orientieren sollte. Um den Dorffrieden wiederherzustellen, bedurfte es derweil weiterer Dialoge und eines tragfähigen Kompromisses, auf den sich Mitglieder des Ottersberger Gemeinderats im Juni geeinigt haben. Mit großer Mehrheit waren die Ratsleute einem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, der unter anderem eine deutliche Verringerung von wichtigen Regelungsinhalten im Entwurf der künftigen Gestaltungssatzung vorsieht.

Zuvor hatte sich Gemeinde-Bürgermeister Horst Hofmann vehement für diesen Mittelweg zum Erhalt des Dorffriedens ausgesprochen. Dabei sollten die „Hardliner“, die bisher alles – sogar den Flächenanteil für Pflanzbeete in den Vorgärten – bis ins kleinste Detail mit baulichen Vorschriften durch die Satzung regulieren wollten, ebenso ein Stück weit von ihren Vorstellungen abrücken, wie die Freunde einer unverbindlichen Gestaltungsfibel, die für Bauherren nur einen empfehlenden Charakter hinsichtlich der Bauart und der Form der Grundstücke haben sollte. Wie dem auch sei: Die Fischerhuder Gestaltungssatzung wird auch weiterhin für emotionale Diskussionen im Dorf sorgen.

Neue Projekte für den Stadtumbau

Auch in der Gemeinde Oyten stand in diesem Jahr die bauliche Entwicklung des Ortskerns im Fokus. Denn im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau West“, dem Oyten seit zehn Jahren angehört und durch das unter anderem der Boulevard und die Neugestaltung des Busbahnhofes realisiert wurden, hat die Gemeinde noch eine ganze Menge vor. Das geht aus dem Maßnahmenkatalog hervor, der in diesem Herbst veröffentlicht wurde und ganze 22 kleinere und größere Projekte auflistet, die realisiert werden sollen. Dafür wurde sogar noch einmal die Erweiterung des Sanierungsbereiches um das Rathaus und dessen Umfeld durch die Politik mehrheitlich beschlossen – wobei mit den Grünen, der AfD, der FDP und der Linken gleich vier der sechs im Gemeinderat vertretenen Parteien dagegen votiert hatten. „Es wird sich in Oyten in den nächsten Jahren viel ändern“, kündigte Bürgermeister Manfred Cordes an. Das Jahr 2018 haben alle Beteiligten genutzt, um im Hintergrund einige der Projekte anzustoßen. Dazu zählen unter anderem Ausbau des Kreuzungsbereiches Hauptstraße/Stader Straße, die Entwicklung von bedarfsorientierten Wohnangeboten im Zentrum oder die Umgestaltung und Neuordnung von zentral gelegenen Orten wie etwa dem Lindenquartier. Und auch, wenn das genaue Wie und Wann noch geklärt werden muss, so konkret wie in diesem Jahr wurde die noch zu abarbeitende To-Do-Liste Oytens bis zum Ende des Förderprogramms zuvor noch nicht benannt.

Bekannt ist seit diesem Jahr bereits, dass im Zentrum ein weiterer Lebensmittelmarkt für mehr Attraktivität sorgen soll. Dabei handelt es sich um den Discounter Lidl, der dafür den Standort am Wehlacker aufgeben wird. Apropos Discounter im Oytener Ortskern: 2018 wurde zudem der Weg dafür frei gemacht, dass sich der Aldi-Markt noch einmal vergrößern wird. Was ansonsten konkret im Zentrum geplant ist und welche Projekte des Maßnahmenkataloges primär in Angriff genommen werden sollen, dazu sollen Anfang 2019 weitere Informationen folgen, wie die Oytener Verwaltung nun in Aussicht gestellt hat. Auf jeden Fall wird der nötige Platz dafür schon Ende Januar geschaffen. Denn dann soll das alte Aldi-Gebäude abgerissen werden. Es wird im ersten Monat des neuen Jahres auch nicht der einzige Abriss eines prominenten Gebäudes an der Hauptstraße bleiben. Dort, wo bis vor etwa einem Jahr die Fleischerei Biesewig über Jahrzehnte untergebracht gewesen war, wird dann ebenfalls ein großes Loch klaffen. Jedoch nicht für lange: Die in diesem Jahr gegründete CEBB Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Oyten wird dort einen neuen Gebäudekomplex errichten.

Geklotzt, nicht gekleckert

Im Gegensatz zu Fischerhude lautete in Sottrum derweil das Motto: Nicht kleckern, sondern klotzen. Zumindest auf dem rund 65 000 Quadratmeter großen Areal des expandierenden Gewerbeparks an der Autobahn 1. Diesen Standort hat sich die Rewe-Group für ihr neues Frischezentrum ausgesucht. 216 Meter lang, 92 Meter breit und 14 Meter hoch – das sind die üppigen Maße für die Logistikhalle, die in Rekordzeit aus dem Boden gestampft worden war und Ende September das Richtfest mit Bürgern sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Sottrumer Verwaltung feiern durfte. Grund für gute Laune hatten schließlich alle am Bau der 19 500 Quadratmeter großen Kühllogistikhalle beteiligten Parteien und auch der künftige Nutzer.

„Die Halle ist der lang ersehnte Meilenstein für unsere Logistik“, sagte Rewe-Regionsleiter Gerd-Wilhelm Brüning. „Wir sind begeistert über diesen Projektfortschritt“, fügte er mit Blick auf den erst im Mai erfolgten Spatenstich hinzu. Mut und Entschlossenheit hätten dazu beigetragen, dass es wohl im Februar 2019 schon losgehen könne.