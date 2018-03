Dieses Jahr nicht: Das Osterfeuer in Badenermoor. (Christian Butt)

Frühzeitig, bereits am Donnerstag, hat die Dorfgemeinschaft Badenermoor das diesjährige Osterfeuer abgesagt. Das hätte eigentlich am Sonnabend, 31. März, wie all die Jahre vorher abends lodern sollen, aber die Wetterverhältnisse haben den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Das ist uns sehr schwer gefallen, aber wir sehen keine andere Möglichkeit“, sagte Tanja Grauenhorst, Sprecherin der Dorfgemeinschaft. Nun hoffe der Vorstand, dass das traditionelle Osterfeuer im kommenden Jahr stattfinden kann.

Die Absage des Feuers bedeutet, dass es ebenfalls nicht möglich ist, in diesem Jahr Strauch- und Baumschnitt in Badenermoor abzugeben. Der Platz an der Roedenbeckstraße 103, der sich hinter der Firma Pyko befindet, ist laut Tanja Grauenhorst in einem desolaten Zustand. „Dort wurde gebaut und die schweren Geräte haben die Grasnarbe zerstört“, erzählt sie. Zunächst stand aufgrund der vielen Regenfälle das Gelände unter Wasser, durch den Frost nun gehe es einigermaßen. „Aber wenn es demnächst wieder taut, ist alles nass und matschig“, sagt sie. Dass die frostigen Temperaturen bis Ostern anhalten, das könne niemand garantieren.

Und so ist der Dorfgemeinschaft das Risiko zu groß, ein Zelt zu mieten und die Vorkehrungen in Ungewissheit über den Platzzustand und die Besucherresonanz zu treffen. Für die Dorfgemeinschaft sei das finanzielle Risiko zu hoch, auch wenn es schwer falle, dass es in diesem Jahr kein Feuer geben wird. „Wir haben keinen Ort, an den wir ausweichen können. Es gibt keine Alternative“, sagt die 28-jährige Tanja Grauenhorst, die davon weiß, dass lange vor ihrer Geburt das Osterfeuer schon einmal ausfallen musste.