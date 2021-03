Osterfeuer werden auch in diesem Jahr aufgrund der Kontakt-Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht in gewohnter Form stattfinden können. Daher hatten die Bürgermeister im Landkreis Verden gemeinsam mit dem Landrat schon vor einigen Wochen dringend empfohlen, dass Veranstalter im Vorfeld keinen Baum- und Strauchschnitt sammeln sollen (wir berichteten). Zahlreiche Osterfeuer im Kreisgebiet sind auch bereits abgesagt. Frank Tödter, CDU-Ortsratsmitglied in Völkersen, hat nun aber einen Antrag darauf gestellt, dass im Flecken Langwedel die Osterfeuer dennoch stattfinden sollen – und zwar, damit die Bevölkerung die Möglichkeit bekommt, Schnittholz an den bekannten Stellen der Osterfeuer kontrolliert abzugeben.

Denn Tödter findet eine Anlieferung zur Entsorgung etwa nach Beppen zum Abfallhof nicht für jeden zumutbar. Außerdem würden bei einem Ausfall schon im zweiten Jahr den Veranstaltern wie der Freiwilligen Feuerwehr benötigte Einnahmen durch die fehlende Annahmemöglichkeit entgehen. Schnittholz sollte von den Osterfeuerveranstaltern daher gegen einen Gebühr entgegengenommen werden können und danach „in einer Übung kontrolliert abgebrannt werden“. Zudem stehe hinter der Erlaubnis der ökologische Gedanke. Denn wenn das Brennmaterial ortsnah gesammelt werden würde, müsste es nicht längere Strecken durch die Gegend gefahren oder gar illegal entsorgt werden müssen.

Die Politik befasst sich in einer gemeinsamen Sitzung des Ortsrates Völkersen und des Umwelt-, Kultur- und Tourismusausschusses an diesem Mittwoch, 3. März, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses mit dem Thema. Doch die Verwaltung macht im Vorfeld in der Beratungsvorlage bereits deutlich, dass der Antrag von Tödter eigentlich keine Chance auf Erfolg hat. So heißt es aus dem Rathaus etwa: „Die Erteilung einer Brenngenehmigung durch die untere Abfallbehörde des Landkreises ist ausgeschlossen.“

Rechtliche Hürden

Denn nur wenn Pflanzen und Pflanzenteile im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung wie den besagten Osterfeuern zur Pflege des Brauchtums verbrannt werden, finden die rechtlichen Bestimmungen über die Beseitigung von Abfällen keine Anwendung. Strauchschnitt werde in diesem Fall nicht als Abfall entsorgt, sondern zum Zweck der Brauchtumspflege verbrannt. Wenn hinter einem solchen Feuer aber nur die Entledigung von Pflanzen als Abfall im Vordergrund steht, weil durch die Pandemie wie derzeit gar keine Bürger zusammenkommen können, könne von Brauchtumspflege keine Rede sein.

Da ist Tödter wiederum anderer Meinung. Als Brauchtum sieht das CDU-Ortsratsmitglied nämlich nicht nur „das gesellige Abbrennen von Osterfeuern, sondern auch das vorige gemeinsame Sammeln mit der Familie von brennbaren Materialien auf dem Grundstück“. Das sieht die Gemeindeverwaltung jedoch gänzlich anders und bezeichnet diese Tätigkeit vielmehr als „Garten- und Landschaftspflege“. Und auch das Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport vertritt deutlich diese Ansicht: „Sinn und Zweck der Brauchtumsfeuer ist die soziale Zusammenkunft der Ortsbewohner zur Pflege der vorhandenen Brauchtümer“, heißt es in einem Runderlass zum Thema Osterfeuer in der Corona-Pandemie ganz klar, dass diese Veranstaltungen nicht dem Entsorgungsgedanken von Grünschnitt dienen dürfen.

Weiterhin erklärt die Langwedeler Verwaltung auch, dass eine Einzelfallgenehmigung, wie sie hin und wieder für das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen erteilt wird, für einen solchen im Antrag genannten Rahmen nicht im Bereich des Möglichen liegt. Bilanzierend heißt es außerdem: „Die Veranstalter sollten sich vor Augen führen, dass ein Abbrennen ohne die brauchtumstypischen Merkmale rechtswidrig und ordnungswidrig, wenn nicht sogar straftatbewehrt wäre.“ Aus all diesen Gründen könne man nur zur Entscheidung gelangen, den Antrag von Tödter abzulehnen.

Zur Sache

Alternativen zum Osterfeuer

Baum- und Strauchschnitt sollen im Landkreis Verden nach Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück verwertet werden. Sollte das nicht möglich sein, können Kleinmengen an Grünabfällen auf den Abfallhöfen des Landkreises kostenpflichtig entsorgt werden. Größere Mengen werden auf dem Abfallhof in Beppen entgegengenommen. Eine Übersicht über alle Abfallhöfe im Landkreis gibt es im Internet unter www.landkreis-verden.de/abfall-bauen-umwelt/abfall/abfallhoefe/.