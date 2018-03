Die Damen aus der Bastelgruppe des Heimatvereins Sottrum sind bestens gerüstet für den nächsten Osterbasar, der am 4. März im Heimathaus stattfindet. (STRANGMANN)

Sottrum. Was wäre Ostern ohne die Bastelgruppe des Heimatvereins Sottrum? In der Samtgemeinde wäre das Leben sicherlich um eine Attraktion ärmer, denn die kreativen Damen sorgen bereits seit 22 Jahren dafür, dass mit ihrem regelmäßig gut besuchten Osterbasar rund um das Heimathaus österliche Atmosphäre und Feiertagsambiente im Ort einkehrt. Ostern könne auch in diesem Jahr getrost kommen. Das versicherten Organisatorin Ingrid Böhling und die Vize-Vorsitzende des Heimatvereins, Hanna Hildebrandt, bei einer ersten Sichtung des österlichen Materials.

Denn während in den Supermärkten der Region schon die Schoko-Osterhasen und anderes Naschwerk für das bevorstehende Fest massenhaft über die Ladentische geht, kann am Sonntag, 4. März, beim Osterbasar des Sottrumer Heimatvereins die passende Dekoration dazu erworben werden. Wieder einmal Hunderte Eier in allen Variationen – vom kleinen Wachtel- bis zum großen Nandu-Ei – bietet der Heimatverein Sottrum bei der 22. Auflage seines traditionellen Osterbasars.

Die Bastelgruppe um Ingrid Böhling hat im Vorfeld – wie immer – viel Energie und Akribie investiert, um dem Publikum am ersten März-Sonntag von 11 bis 17 Uhr eine farbenfrohe Veranstaltung im gemütlichen Ambiente des Heimathauses zu bieten. „Wir haben wieder Eier von Puten, Straußen, Nandus, Gänsen, Hühnern, Wachteln und Tauben im Angebot“, verweist Ingrid Böhling auf eine bunte Vielfalt an österlichen Geschenkideen. 16 Aussteller präsentieren ihre Schätze in diesem Jahr.

Dazu zählen einmal mehr auch gedremelte Eier – also filigrane Lochmuster, für die man viel Fingergeschick benötigt. Dafür haben die Frauen vom Heimatverein mit einem Bohrer oder einer Nadel die Muster in die Schale gebohrt. Neben den bekannten Dekorationsartikeln gibt es neuartige Kreationen, mit denen die Bastelgruppe punkten möchte. Und auch nach sorbischer Technik gefertigte Ostereier werden auf dem Sottrumer Osterbasar wieder gehandelt.

16 Aussteller im Heimathaus

„Im Januar haben wir mit den Vorbereitungen angefangen“, berichtet Ingrid Böhling, die neben den zahlreichen Eiern aber auch noch andere Dekoartikel für das bevorstehende Osterfest aufbieten kann. Besondere Hingucker sollen nach Böhlings Ansicht wieder die bepflanzten Tassen und Terrinen sein, die beim Osterbasar präsentiert werden. Die Renner seien aber die handgefertigten Buchskränze", weiß sie aus Erfahrung zu berichten. Neben allerlei Osterschmuck gibt es auf dem Markt auch wieder eine Aktion für Kinder. Dafür baut der Heimatverein ein kleines Häuschen auf, an dem Stifte ausliegen, mit denen die Kinder Bilder ausmalen können.

Die Gemälde mit den Adressen der Kinder bringt der Heimatverein dann ins Osterhasenbüro von Hanni Hase in Ostereistedt. Die Besucher werden indes im Kaffeestübchen im Spieker beim Heimathaus mit Kaffee und Kuchen versorgt. Zudem gibt es Preise bei einer Tombola zu gewinnen. Hunderte Lose werden im Umlauf sein, zu gewinnen gibt es unter anderem Teile der österlichen Ausstellungsware der Bastelgruppe. Der Erlös aus dem Osterbasar soll dem Heimatverein Sottrum für dessen Vereinsarbeit zugutekommen.