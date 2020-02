Die Lesungen von Klaus-Peter Wolf in der Laurentiuskirche sind immer ein Publikumsmagnet. Auch jetzt beim zehnten Mal war die Veranstaltung ausverkauft. (Björn Hake)

Die vollbesetzte Laurentiuskirche in Achim wurde am Sonnabendabend zur Ostfriesenhölle, denn der in Norden lebenden bekannte Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf stellte vor dieser Kulisse seinen neuen Kriminalroman vor. „Ostfriesenhölle“ lautet der Titel des mehr als 520 Seiten umfassenden Taschenbuches, in dem Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen wieder einmal einen Fall – nunmehr ihren 14. der Wolf-Reihe – lösen muss.

Wolf hat ganz offensichtlich viele Fans, die auch an diesem Abend unter anderem an den dunklen Leinen-Umhängetaschen und dem Fachwissen der Zuhörer leicht zu erkennen waren. Rund eine Stunde vor der Veranstaltung bildete sich vor dem Autor bereits eine lange Schlange mit denen, die ein Autogramm ergattern wollten. „Wir konnten an den verschickten Eintrittskarten sehen, dass Wolf auch Anhänger in Itzehoe und Frankfurt sowie im Ruhrgebiet und im Rheinland hat“, erklärte Veit Hoffmann von der veranstaltenden Buchhandlung Hoffmann. Es war bereits die zehnte Veranstaltung dieser Art in Achim mit dem Schriftsteller. „Angefangen haben wir mit 35 Zuhörern“, erinnerte sich Bettina Göschl, die Ehefrau des Schriftstellers. Das war 2011, doch an diesem Sonnabend kamen mehr als 350 Interessierte nach Achim.

Beim literarisch-musikalischen Krimiabend wurde Wolf, der mit seinem traditionellen blauen Hemd und den roten Hosenträgern auffiel, von Bettina Göschl begleitet. Sie summte zunächst und sang danach nicht nur die Filmmusik – einen Ostfriesen-Tango, sondern sorgte auch sonst mit Gitarre und Stimme musikalisch für gelungene Abwechslung.

Das neue Buch von Klaus-Peter Wolf mit einer Startauflage von 250 000 Exemplaren verspricht wieder ein Bestseller zu werden. So wie seine neun zuvor herausgegebenen Krimis, die direkt nach Erscheinen auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste stürmten. 13 Millionen verkaufte Exemplare kann der Fischer-Verlag nach eigenen Angaben vorweisen, unzählige Titel wurden verfilmt.

In der Laurentiuskirche zog Wolf die Zuhörer nicht nur als Entertainer mit etlichen lustigen Anekdoten in seinen Bann, sondern eben auch durch Passagen aus seinem neuen Werk, in dem auf der Nordseeinsel Langeoog das Leben der Mutter Sabine Schnell durch den plötzlichen Tod ihres Sohnes Cosmo völlig aus den Fugen gerät. Der Junge, dem schon Tage vorher Haare ausgefallen waren, stürzt darin mit dem Rad. „Cosmo zuckte, krümmte sich und hatte Schaum vor dem Mund“, beschreibt der Autor die Situation. Der Rettungswagen mit den roten Streifen und dem Wasserturm der Insel als Wahrzeichen wirkt irgendwie komisch auf der ansonsten autolosen Insel. Für Sabine Schnells Sohn kommt jedoch jede Hilfe zu spät.

Nun kommen neben Ann Kathrin Klaasen auch die Kommissare Rupert und Weller zum Einsatz und ermitteln. Der Enkel des niedersächsischen Innenministers spielt eine undurchsichtige Rolle, ein Parkplatz in Achim ist mit eingebunden. Es handelt sich bei dem jungen Toten nicht wie zunächst angenommen um übermäßigen Drogenkonsum, sondern um eine Thallium-Vergiftung. Weitere mysteriöse Umstände folgen im Verlauf der mehr als 520 Seiten des Krimis. Detailreichtum und viel Wissen über Land und Leute sowie kriminalistische Hintergründe machen den Krimi so richtig lesenswert. „Ich schreibe so, dass sich der Leser ein eigenes Bild macht. Und dieses ist anders als das des Nachbarn“, verriet Wolf.

Gastgeber Veit Hoffmann nutzte zu Beginn der Lesung auch die Chance für ein klares Statement. „Keinen Millimeter nach rechts“, waren seine markanten Worte, mit denen er die Besucher zum Nachdenken animierte und für die er sofort Applaus erhielt. Jeder wusste, was er damit ansprach. Die Veranstaltung selbst hatte indes auch einen besonderen Wert. Verkauft wurden je fünf signierte Plakate und Ostfriesen-Krimi-Aufsteller zugunsten des Stationären Hospizes Norden, für das Klaus-Peter Wolf sich engagiert.