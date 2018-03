Kopfüber in die Fluten des Otterbades: Schwimmmeister René Grabowski lässt auf diesem Archivbild seinem Badespaß freien Lauf. (Björn Hake)

Ottersberg. Der Winter hat das Land zwar noch fest im Griff, dennoch streckt das Team des Otterbades seine Fühler bereits zum Frühling aus. Derzeit laufen die Planungen für die Aktivitäten während der in vier Wochen beginnenden Osterferien, die junge und alte Besucher gleichermaßen ansprechen und in das Hallenbad locken sollen.

Dabei denkt die Mannschaft um Badbetriebsleiter Kay Schulze auch an die Jüngsten, die mit einem Wassergewöhnungskursus auf den Badespaß in der warmen Jahreszeit vorbereitet werden. Der Kursus richtet sich an Kinder ab vier Jahren, denen auf spielerische Art das Element Wasser näher gebracht werden soll. Nach Beendigung des Kurses sollen die Kinder angstfrei gleiten und tauchen können, auch eine Bewegungsvorschulung als Vorbereitung zum Schwimmen lernen ist Lerninhalt des Kurses. Dieser Kursus findet vom 20. bis 29. März jeweils von 10 bis 10.30 Uhr im Otterbad statt. Die acht Kurseinheiten kosten 36 Euro, Anmeldungen werden ab sofort gegen Vorkasse täglich ab 14.30 Uhr direkt an der Otterbadkasse angenommen.

Ebenfalls in den Vormittagsstunden vom 20. bis zum 29. März soll zudem ein Intensivschwimmkursus für Kinder ab fünf Jahren angeboten werden. Dieser Kursus startet täglich um 10.45 Uhr und dauert jeweils 45 Minuten. Ziel für die Teilnehmer ist es, das Frühschwimmerabzeichen „Seepferdchen“ nach den acht Unterrichtseinheiten erfolgreich zu absolvieren. Dieser Kursus kostet 56 Euro und auch hier werden ab sofort die Anmeldungen an der Kasse entgegengenommen. „Für beide Kurse gibt es allerdings nur eine begrenzte Teilnehmerzahl, denn die Qualität der Ausbildung steht im Otterbad im Vordergrund“, erklärt Kay Schulze.

Aqua-Fitness nach Frühschwimmen

Für die ältere Generation werden direkt nach dem Frühschwimmen zwei Aqua-Fitness-Einheiten angeboten. Am Mittwoch, 21. März, bittet Schwimmmeisterin Katja Dodenhoff um 7.45 Uhr zu einem intensiven halbstündigen Fitnesstraining, in der Karwoche animiert Badbetriebsleiter Kay Schulze am Dienstag, 27. März, ebenfalls ab 7.45 Uhr zu aktiver Betätigung in den Fluten des Otterbades. An den beiden Ferien-Donnerstagen öffnet das Otterbad derweil bereits um 14 Uhr seine Pforten für die Besucher, somit stehen den Ferienkindern mit ihren Eltern bei einer Wassertiefe von 90 Zentimetern jeweils zusätzliche 90 Minuten Badespaß zur Verfügung.

Nach den Erfolgen im vergangenen Jahr wird auch in 2018 das Totenkopfschwimmen im Ferienkalender des Otterbades aufgenommen. Dieses findet am Montag, 26. März, um 14 Uhr statt. Unter Aufsicht können die Teilnehmer ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Dabei gilt es, eine, anderthalb oder zwei Stunden ohne Unterbrechung zu schwimmen. Wer dieses schafft, kann am Ende das begehrte Totenkopfabzeichen in Empfang nehmen. Hier ist eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 0 42 05 / 70 00 erforderlich, allerdings müssen die Teilnehmer mindestens im Besitz des Jugendschwimmabzeichens „Bronze“, auch als „Freischwimmer“ bekannt, sein.