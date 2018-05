Das Otterbad verschiebt wegen des Engpasses in Achim seine Sommerpause. (Björn Hake)

Das Team des Ottersberger Otterbades zeigt sich flexibel und reagiert schnell auf die angekündigte Schließung des Hallenbads Achim in den Sommerferien. Wie berichtet, sind Sanierungsarbeiten in den ersten Ferienwochen an der Achimer Wasseraufbereitungsanlage unumgänglich. Somit bleibt neben dem Freibad auch das Hallenbad länger geschlossen als ursprünglich geplant. Um den Badefreunden aus der Region eine überdachte Schwimmmöglichkeit zu bieten, hat Badbetriebsleiter Kay Schulze mit seinem Team nunmehr bei der Organisation zügig gehandelt. Das Otterbad wird somit erst am Sonnabend, 7. Juli, in die Sommerpause gehen. In der ersten Juli-Woche wird das Ottersberger Schwimmbad für die Öffentlichkeit von Montag bis Freitag von 6 bis 8 Uhr sowie von 15.30 bis 20 Uhr die Pforten öffnen. In den Morgen- und Abendstunden (ab 18 Uhr) ist das Becken den Schwimmern vorbehalten, nachmittags von 15.30 bis 18 Uhr kommen Kinder und Familien auf ihre Kosten.