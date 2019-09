Trotz Differenzen zum Einzelhandelsstandort Posthausen bleibt der Flecken Ottersberg dem Verbund erhalten. (Ingo Moellers)

Der Flecken Ottersberg wird vorerst nicht aus dem Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen austreten. Bei der jüngsten Sitzung des Ottersberger Gemeinderates im Rathaus konnten die Christdemokraten mit ihrem Antrag auf Austritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt nicht bei den Vertretern der SPD, Bündnisgrünen und der Freien Grünen Bürgerliste Ottersberg (FGBO) punkten. Nach einer emotionalen, aber doch sachlich geführten Diskussion über die Vor- und Nachteile einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Kommunalverbund zog die CDU-Fraktion am Ende mit 11:15 Stimmen den Kürzeren. Damit stimmte das Gremium auch gegen die Beschlussempfehlung der Verwaltung, die einen Austritt angeregt hatte.

Exakt 6152,64 Euro hat die Gemeinde in diesem Jahr als Mitgliedsbeitrag in die Kasse des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen eingezahlt, dem derzeit 28 Kommunen angehören. Zu viel Geld für die Ottersberger Christdemokraten, die seit einiger Zeit das Gefühl haben, dass die Interessen des Kommunalverbunds mit denen des Fleckens Ottersberg „nicht mehr übereinstimmen“, wie es Reiner Sterna in seinem bereits im September 2018 gestellten Antrag formulierte. Seine Ziele definiert der Kommunalverbund darin, die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung der Region zu verbessern, die ökologische Situation zu erhalten und zu verbessern sowie raumordnerischen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken.

Und gerade im letzten Punkt gibt es laut Sterna „intensive Auffassungsdifferenzen“ zwischen dem Flecken Ottersberg und dem Kommunalverbund im Bezug auf die Realität in Ottersberg. Im Mittelpunkt des Streits steht derweil der stetig wachsende Einzelhandelsstandort Posthausen, der nach Meinung des Verbundes nicht in das sogenannte „Regionale Zentren- und Einzelhandelskonzept Region Bremen (RZEHK)“ passt. „Bei der Aufstellung des Konzeptes ist es aber besonders deutlich geworden, dass das aktuelle Zentrale-Ort-Prinzip in der Raumordnung nicht auf den Standort Posthausen mit unserem Kaufhaus Dodenhof anzuwenden ist“, erklärte Reiner Sterna.

Keine konstruktive Zusammenarbeit

Zwar sei es unbestritten, dass es eine solche Standortentwicklung nach den heutigen Maßstäben der Raumordnung nicht mehr geben würde, dennoch dürfe man ein Einkaufszentrum nicht bestrafen, nur weil es länger bestehe als neuere Grundlagen und Prinzipien. „Die Anerkennung der Tatsache, dass es Dodenhof länger gibt als die Planungsgrundlage Zentrale Orte und dass wir Ottersberger, die Mitarbeiter und die Kunden natürlich daran festhalten, wird von uns beim Kommunalverbund vermisst“, ergänzte Sterna, der keine Basis mehr für eine konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem 1991 gegründeten Verein sieht.

Unterstützung erhielten die Christdemokraten von Jürgen Baumgartner. „Geknirscht hat es schon länger, jetzt hat es gekracht. Wir sollten ein Zeichen setzen und austreten“, forderte der Linken-Politiker. Dass sich die Kooperation zwischen Kommune und Verbund verbessern muss, darüber waren sich in der Aussprache jedoch alle einig. Doch die Tür gänzlich zuzuschlagen, darauf wollten sich die anderen Fraktionen nicht einlassen. Hans-Jörg Wilkens (SPD) sprach sich vehement für einen Verbleib im Kommunalverbund aus. Statt die Mitarbeit einzustellen, müsse man sie intensivieren. Auch Tim Weber (FGBO) würde in einem Austritt kein starkes Zeichen sehen. Beim Wohnungsraumkonzept etwa hätte der Kommunalverbund „keinen Schrott“ abgeliefert, verwies er auf Erfolge in anderen Bereichen der Zusammenarbeit.

Gabriele Könnecke (SPD) sieht den Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen vor allem als „Sprachrohr für die Region“, dem man sich nicht einfach entziehen dürfe. „Das geht gar nicht.“ Und Angela Hennings von den Ottersberger Bündnisgrünen stellte fest: „Es ist wichtig, weiterhin mit den anderen Kommunen an einem Tisch zu setzen.“