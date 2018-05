Noch ist die Stadtwerke Achim AG eine hundertprozentige Tochter der Stadt Achim. Das kann sich ändern, wenn Ottersberg die dem Vernehmen nach angestrebten rund fünf Prozent bekommt. (Strangmann)

Achim/Ottersberg. Die Prüfung läuft, auch die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Das ist auch der Grund, warum niemand offiziell über das Interesse des Flecken Ottersberg am Einstieg bei den Achimer Stadtwerken sprechen will. Die Bürgermeister Rainer Ditzfeld (Achim), Horst Hofmann (Ottersberg), Stadtwerke-Vorstand Sven Feth sowie die Vorstandsmitglieder Karl-Heinz Lichter (CDU) und Werner Meinken (SPD) einte am Mittwoch eine Sache: die Verschwiegenheit. "Kein Kommentar", sagten sie allesamt, wohl auch, weil noch zu viele Details zu klären sind.

Dem Vernehmen nach habe Ottersberg ein hohes Interesse daran, etwa fünf Prozent der Anteile an den Stadtwerken zu erwerben und sich so finanziell in die Gesellschaft, die zu 100 Prozent der Stadt Achim gehört, einzubringen. Die Bewertung dieses Vorhabens ist offenbar noch nicht abgeschlossen, daher die Zurückhaltung aller Beteiligten. Ottersberger Anteile an den Stadtwerken würden aber bedeuten, dass dem Flecken auch ein Platz im Aufsichtsrat und somit Mitspracherecht sowie Einfluss zustehen würde. Den Achimer Ratsleuten ist das Vorhaben des Nachbarn hinter verschlossenen Türen bereits vorgestellt worden, sie müssten letztlich in einer der nächsten Ratssitzungen grünes Licht geben.

Die Politik muss für sich klären, ob sie einem weiteren Gesellschafter die Tür öffnen will oder nicht, denn bisher ließ sich die Gesellschaft mit 100 Prozent der Anteile sozusagen in Eigenregie führen. Um an diesen Punkt zu kommen, hatten die Achimer Stadtwerke vor 13 Jahren damit begonnen, den Kleinaktionären ihre Anteile abzukaufen. Zwar hielt die Stadtwerke Achim AG damals schon mit mehr als 98 Prozent eine überragende Aktienmehrheit am Unternehmen, doch sie benötigte die Zustimmung der Kleinaktionäre, um agieren zu können. Andernfalls hätten die Stadtwerke etwa Schadensersatzklagen riskiert, wenn etwa eine Übernahme zulasten der Rendite der Kleinaktionäre gegangen wäre.

Wie zu erfahren war, soll das Ottersberger Anliegen gut in die strategische Ausrichtung der Stadtwerke passen, die sich am freien Markt behaupten müssen. Bereits seit Beginn dieses Jahres betreiben die Stadtwerke Achim daher auch das Stromnetz der Gemeinde Oyten. An der Netzgesellschaft Oyten GmbH (NOG), die sich letztlich die Konzession für die Versorgung in Oyten für 20 Jahre sicherte, sind die Gemeinde zu 51 Prozent und die Stadtwerke zu 49 Prozent beteiligt. Die NOG verkauft keinen Strom, das übernehmen die Stadtwerke Achim, mit denen die Gesellschaft einen Pachtvertrag abgeschlossen hat. Oyten wiederum bekommt Geld durch die Pachterlöse und die Stadtwerke erhöhen die Anzahl ihrer Netzkunden enorm.

Dass künftig Achim mit seinen Nachbarn Oyten und Ottersberg über die Stadtwerke verbandelt sein könnte, würde die Zusammenarbeit auf dem Energiesektor stärken, die die Kommunen eigentlich mit der Gesellschaft "A2O" schon längst hätten anschieben wollen. Wie berichtet, hat die A2O auch sechs Jahre nach Vertragsunterzeichnung noch kein Projekt realisiert. Dennoch streben die drei Bürgermeister nach wie vor ein gemeinsames Vorhaben – etwa im Bereich der E-Mobilität – an.