Jörg Hübner hat ein Faible für Messer und das Schreiben. Also hat der Ottersberger Autor folgerichtig ein Fachbuch zum Thema auf den Markt gebracht. (Björn Hake)

Ottersberg. Mit einem umfangreichen und informativen Fachbuch hat der seit vier Jahren in Ottersberg lebende Autor Jörg Hübner sein anspruchsvolles Hobby gekrönt: Der 59-Jährige hat für den Kosmos-Verlag unter dem Titel „Das Messerbuch“ einen Wegweiser durch die Welt der Outdoor-, Jagd- und Freizeitmesser zusammengestellt. Der passionierte Messerexperte stellt in dem 144 Seiten umfassenden Taschenbuch das breite Spektrum an Messerarten und deren Einsatzbereiche vor. Näher beschrieben werden Fahrten- und Taschenmesser, Camp-Knives, Survival- und Bushcraftmesser, aber auch die speziellen Profi-Jagdmesser wie Nicker, Waidblatt, Abfang- und Aufbrechmesser sowie Falknermesser.

In der Einführung wird in fünf Teilen auf die Evolution und die Bestandteile eines Messers, auf die Stahlwahl, die Gestaltung der Klingen und die Messerpflege eingegangen. Zum Thema Messeranwendung in der Praxis gibt es zudem Erläuterungen von Fachleuten. Sieben Spezialisten haben sich als Gastautoren mit Fachberichten eingebracht, Firmen stellten Bildmaterial zur Verfügung. Es ist das erste Buch des Ottersbergers, der früher im Raum Hannover für eine große Krankenkasse gearbeitet hat und sich nun im Wümme-Ort im Vorruhestand befindet. „Ich habe mich immer mit Messern beschäftigt“, gesteht Jörg Hübner. „Es ist schließlich immer mehr geworden“, nennt der Ottersberger die persönliche Entwicklung. So nahm er an sogenannten Messer-Stammtischen teil und informierte sich dort. „Ich habe mich mit der Geschichte, den Materialien und der Formenvielfalt sowie den Verwendungszwecken beschäftigt“, berichtet Hübner, der dabei im wahrsten Sinne des Wortes messerscharf recherchiert hat.

Inspiration in der Manufaktur gesammelt

Eine wichtige Station auf dem Weg vom einfachen Hobby zur professionellen Buchgestaltung lag für den damaligen Hannoveraner in Solingen, wo er vor rund 20 Jahren die Firma Puma, eine große Messermanufaktur, besichtigte. „Dort werden in Semi-Handarbeit eben diese Jagd-, Outdoor- und Freizeitmesser hergestellt“, erklärt Hübner. Er war so fasziniert von den Abläufen im Werk, dass er sich mit der Geschichte der Messer-Herstellung näher beschäftigte. Ihm wurde auch gezeigt, wie vor 100 Jahren die Messer unter widrigen Umständen geschliffen wurden und er sah dabei die „Kotten“, also die alten Schleifstätten im Bereich der Wupper.

Später sammelte sich so viel spezifisches Material an, dass Hübner Fachbeiträge in Bezug auf Messer für unterschiedliche Publikationen schrieb. Plötzlich wurde der Kosmos-Verlag auf den Hobby-Fachmann aufmerksam und sprach diesen an, ob er nicht ein Buch zusammenstellen möge. „Durch den Corona-Lockdown fand ich viel Zeit zum Schreiben“, erklärt der Ottersberger. Er machte sich an die umfangreiche Arbeit. Anfang des Jahres war „Das Messerbuch“ fertig und ist seit dem 15. April als Taschenbuch im Buchhandel erhältlich.

Messer-Design ein weiteres Steckenpferd

Das ist aber nicht alles, was der 59-Jährige in Sachen Messer so anstellt. Vielmehr beschäftigt er sich auch mit dem Messer-Design. Sein „Ottersberger Vespermesser“ war so beliebt, dass er nach den ersten 20 Exponaten zusammen mit der Firma Puma eine zweite Auflage mit 15 weiteren Messern auflegte. „Nun auch mit Messerscheide, damit man es am Gürtel anbringen und zum Wandern mitnehmen kann“, sagt der Ottersberger. Ganz neu wie das Buch sind drei funktionstüchtige und hochwertige Sammlerstücke in einem Etui. Unter dem Namen „Evolution“ ist ein Puma-Messerset entstanden, das drei Messer aus gehärtetem und rostfreiem Stahl in modernem Stil enthält. Dabei wird in dieser Reihenfolge und mit der entsprechenden Gravur mit Faustkeil, Dolch und Keltenmesser auf die Stein-, Bronze- und Eisenzeit eingegangen. „Nach historischen Vorbildern“, sagt der Hobby-Designer.

Für den 59-jährigen Ottersberger ist es ganz klar: Messer gehören zu den Urwerkzeugen des Menschen. Ihre Faszination ist ungebrochen und hochwertige Schneidwerkzeuge sind für die Vielzahl heutiger Outdoor-Beschäftigungen unverzichtbar. Weitere Informationen zum Messerbuch erteilt Autor Jörg Hübner telefonisch unter 04205/6852997. Bestellungen sind per ISBN-10: 3440171620 und ISBN-13: 978-3440171622 möglich.