Nach der Niedersachsenwahl im Jahr 2017 steht in der Gemeinde Oyten in Kürze die nächste Wahl auf dem Programm. Im Mai dürfen die Bürger ihr Kreuz auf dem Stimmzettel für einen neuen Bürgermeister machen. (Björn Hake)

Oyten/Ottersberg. In gut einem halben Jahr wird feststehen, wer der neue Bürgermeister in der Gemeinde Oyten wird und somit den Posten von Amtsinhaber Manfred Cordes ab November 2019 übernimmt. Inzwischen ist es auch offiziell von der Politik beschlossen, dass die Abstimmung parallel zur Europa-und Landratswahl am Sonntag, 26. Mai, stattfinden wird.

Zur Wahl aufgerufen sind dann alle Bürger aus der Gemeinde Oyten, die mindestens 16 Jahre alt sind, dort seit mindestens drei Monaten leben und nicht aufgrund einer zivil- oder strafrechtlichen Gerichtsentscheidung vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Sollte am 26. Mai keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen verbuchen können, so wird es drei Wochen später, am 16. Juni, eine Stichwahl geben.

Und ganz so unwahrscheinlich erscheint dies nicht, denn immerhin werden die Bürger wohl die Wahl zwischen mindestens vier Kandidaten haben. Zuerst hatte Björn Meyer seine Kandidatur öffentlich gemacht. Der 47-Jährige wird vom Oytener Ortsverband der Grünen ins Rennen geschickt. Meyer führt die Fraktion der Grünen im Oytener Gemeinderat an. Gleiches gilt für Heiko Oetjen, der Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion ist, und ebenfalls am 26. Mai zur Wahl stehen wird.

Anders als Meyer, der von seinem Ortsverband einstimmig nominiert wurde, musste Oetjen aber um seine Kandidatur zittern. Denn mit Günter Block-Osmers und Volker Schröder hatten innerhalb der Oytener SPD noch zwei weitere Mitglieder Ansprüche als Kandidat der Sozialdemokraten angemeldet. So musste letztlich eine Wahl unter den SPD-Mitgliedern in Oyten entscheiden, wer wenn möglich in die Fußstapfen von Manfred Cordes treten soll. Am Ende setzte sich Oetjen ganz knapp mit einer Stimme Vorsprung vor Block-Osmers durch.

Auch der Kandidat der Oytener CDU wird zunächst einmal eine interne Wahl gewinnen müssen, um überhaupt im Mai auf dem Wahlzettel aufzutauchen. Denn mindestens zwei – bisher noch nicht namentlich genannte – Bewerber soll es aus dem Lager der Christdemokraten geben. Die Mitglieder wählen bei einer Versammlung am Dienstag, 22. Januar, wen sie als Kandidaten nominieren und dann im Wahlkampf unterstützen.

Zusätzlich zu den Kandidaten von SPD, CDU und Grüne ist dem ACHIMER KURIER auch noch ein weiterer Bewerber für das Amt des Gemeindeoberhauptes in Oyten bekannt. Dieser wollte seine Kandidatur bisher aber noch nicht öffentlich machen. Möglich auch, dass es nicht bei einem Vierkampf bleiben wird. So hat bisher zum Beispiel aus der Verwaltung noch niemand seinen Hut in den Ring geworfen.

Auf jeden Fall steht der Gemeinde Oyten eine spannende Bürgermeisterwahl bevor. Und es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Kandidaten dann auch aktiv in den Wahlkampf einsteigen, um auf Stimmenfang in der Bevölkerung zu gehen.

Erste Veränderungen im Otterbad

Auch im Flecken Ottersberg werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. In seiner letzten Sitzung des Jahres 2018 hatte der Gemeinderat jüngst ein millionenschweres Investitionspaket geschnürt, um die kommenden Herausforderungen meistern zu können. Teil dieses Paketes ist derweil die dringliche Sanierung des Otterbades.

Unklarheit besteht allerdings weiterhin darin, wann genau die bei den Bürgern beliebte Freizeitstätte für die Sanierungsarbeiten schließen muss. „Aktuell gehen wir davon aus, dass die Arbeiten am Ende des Jahres beginnen und die Hauptarbeiten mit Schließung des Bades ab März 2020 durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass es bis zum Herbst 2019 definitiv keine Einschränkungen des Badevergnügens geben wird“, erklärt Helge Dannat, Betriebsleiter des für die Bewirtschaftung des Otterbades zuständigen Elektrizitätswerkes Ottersberg (EWO).

Ungeachtet dieser noch offenen Frage hat sich der neue Badbetriebsleiter René Grabowski bereits daran gemacht, erste Veränderungen einzuleiten. Dazu gehört auch die endgültige Streichung der für den 5. Januar geplanten Kinderbadeparty aus dem Otterbad-Programm. Aus wirtschaftlichen Gründen, betont Grabowski, könne man die Badeparty in dieser Form nicht mehr anbieten. Vielmehr möchte sein Team das Augenmerk künftig auf spezielle Veranstaltungen wie etwa die in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Halloween-Party legen. Diese speziell für Kinder geplanten Events sollen unter einem aktuellen Motto etwa vier bis sechs Mal im Jahr stattfinden.

Auch die durch den Wegfall der Kinderbadeparty klaffende Lücke in der Beckenbelegung hat Grabowski bereits schließen können. Die frei werdende Beckenzeit soll an die „RSport“-Schwimmschule von Richard Schönebeck abgegeben werden. Somit seien fest planbare Einnahmen kalkulierbar, die eine zusätzliche finanzielle Entlastung des Otterbades bedeuten – und die Schwimmausbildung in der Gemeinde werde außerdem weiter gefördert, begründet René Grabowski diesen Schritt.