Wenn alle Trinkbecher vergeben sind: In Oyten wird der aktuelle Bestand an Kitaplätzen voraussichtlich schon im kommenden Jahr nicht mehr ausreichen. (Björn Hake)

Mit der Prognose, wie viele Krippenplätze in den kommenden Jahren in einer Kommune benötigt werden, ist es so eine Sache. Schließlich sind die Geburtenzahlen stets erst ein Jahr vor der potenziellen Anmeldung bekannt. Und selbst wenn dieser Wert bekannt ist, so lässt sich bis zum Ende der Anmeldungsfrist nur mutmaßen, für wie viel Prozent der Kinder ein Platz bereitgestellt werden muss. Mit diesen Unwägbarkeiten sieht sich derzeit auch die Gemeinde Oyten konfrontiert. Wie berichtet, geht die Verwaltung in ihrer aktuellen Prognose davon aus, dass bereits ab dem kommenden Kitajahr Krippenplätze und im Jahr darauf auch Kindergartenplätze fehlen werden. Doch vor allem die Frage nach dem Umfang ist noch völlig offen. So oder so sieht sich die Gemeinde aber in der Pflicht, für den Fall der Fälle möglichst frühzeitig zusätzliche Plätze zu schaffen. Daher stand das Thema in der Sitzung des Kita-Ausschusses am Montagabend auch auf der Tagesordnung.

Fachbereitsleiter Daniel Moos wollte nach der Präsentation der kalkulierten Zahlen betont haben, dass die Sitzung „kein Startschuss dafür ist, eine neue Einrichtung zu bauen“. Doch natürlich müsse man sich Gedanken machen, wenn es darum geht, eine langfristige Lösung für das sich anbahnende Platzproblem zu finden. Angesichts der Tatsache, dass erst kürzlich die letzte, inzwischen siebte Oytener Kita eingeweiht worden ist, zeigten sich die Mitglieder der CDU auch alles andere als begeistert von der Idee, nun erneut einen Millionenbetrag in die Hand zu nehmen. Sie sprachen sich dafür aus, die „Spitzen“ über das Anmieten von Räumen für die Betreuung aufzufangen. So waren bis zu diesem Sommer übergangsweise Krippengruppen etwa im Gemeindehaus und in Blocks Huus untergebracht.

Verschiedene Varianten erarbeiten

Grundsätzlich waren alle für diesen Vorgehen, auch weil Moos deutlich machte, dass Anmieten für das kommende Jahr ohnehin die einzige Möglichkeit darstelle, noch eine oder zwei zusätzliche Gruppe einzurichten. Doch betonte Björn Meyer (Grüne) dennoch, dass seine Fraktion dafür ist, „dass in Richtung Neubau gedacht wird“. Und auch Ralf Großklaus (SPD) merkte an, dass allen geholfen sei, „eine neue Kita nicht zu weit hinauszuschieben“. Als Beschluss wurde aber zunächst einmal einstimmig gefasst, dass die Verwaltung verschiedene Varianten zur Deckung des zukünftigen Bedarfs erarbeitet und zeitnah nach der nächsten Kita-Anmeldefrist Anfang Februar 2019 vorstellt.

„Dann wissen wir auch schon ein bisschen mehr“, sagte Moos. Denn dann stehen immerhin Zahlen für das Kitajahr 2019/2020 fest. Aktuell geht die Verwaltung davon aus, dass im Krippenbereich etwa 20 Plätze fehlen werden. Ausgehend von einer kalkulierten prozentualen Steigerung bei den Anmeldezahlen von zwei Prozent würden in den Jahren darauf 13 beziehungsweise 30 Plätze fehlen. Wie unsicher solche Prognosen aber sind, machte Moos an einem Rechenbeispiel deutlich. Denn sollte die jährliche Steigerung statt zwei vier Prozent betragen – was angesichts einer momentanen Belegungsquote von 63 Prozent nicht völlig ausgeschlossen ist –, so würden 2021 statt der bisher prognostizierten 30 plötzlich mehr als 60 Plätze fehlen. Was bedeuten würde: Alleine im Krippenbereich müsste die Gemeinde bis dahin fünf zusätzliche Gruppen schaffen.