Im Oytener Rathaus herrscht die Ansicht, dass die Gemeinde manche freiwilligen Ausgaben in Frage stellen muss (Symbolbild). (Viola Heinzen)

Dieses Anliegen kam dann doch etwas zu kurzfristig: Zum Ende der politischen Beratungen über den Haushaltsentwurf der Gemeinde Oyten fürs kommende Jahr wollte die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen noch über einen von ihr gestellten Antrag diskutieren. Doch bei der Ratssitzung am Montagabend lehnte die Mehrheit dies ab und gab das Thema damit zunächst zur Diskussion in die einzelnen Fraktionen. Den Grünen war es darum gegangen, in den Haushaltsplan noch einen Etat für Klimaschutzprojekte in Höhe von 80 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung aufzunehmen.

Nach Sicht der Fraktion brauche es eine solche „verbindliche Vereinbarung“, um den Klimaschutz auf örtlicher Ebene endlich „konkret, zielgerichtet und zukunftsorientiert“ anzugehen. „Der Etat ist für die Entwicklung, Bereitstellung und Erstellung von Maßnahmen zum Klimaschutz zu verwenden und soll jährlich fortgeschrieben werden“, heißt es im Antrag. Als mögliche Projekte wurden zum Beispiel die Realisierung weiterer Baumansammlungen und Wälder oder die Umkehr von Beton- zu Holzbauten genannt.

Zusätzlich zum Problem der Kurzfristigkeit des Antrags war den anderen Fraktionen dieser aber auch inhaltlich zu wenig ausgearbeitet. „Die Summe ist aus der Luft gegriffen“, kritisierte Volker Schröder (SPD). Eine solche Verpflichtungsermächtigung „auf den letzten Drücker“ sei der falsche Weg. Und Uwe Wappler (AfD) merkte an: „Im Haushalt muss konkret benannt werden, wofür Geld ausgegeben wird.“ Eine solch unspezifische Budgetforderung für den Klimaschutz sei nicht mehr als „Schaumschlägerei“.

Einig waren sich jedoch alle Ratsmitglieder, dass sich die Gemeinde Gedanken über das Thema machen muss. „Wir sind alle bereit, den Klimaschutz zu unterstützen“, machte etwa Thomas Ceglarek-Brockshus (FDP) deutlich. In diesem Zusammenhang wurde bei der Sitzung darauf hingewiesen, dass auch nach dem Beschluss über den Haushaltsentwurf natürlich noch Gelder für mögliche Klimaschutzprojekte im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt werden können. Ein Nachtragshaushalt ist jederzeit möglich, merkte etwa Hermann Ehlers (CDU) an.

Im Anschluss ging es für den Rat aber erst einmal darum, den regulären Haushaltsplan 2020 zu verabschieden. Zunächst stellte Kämmerin Cordula Schröder die wesentliche Punkte des Zahlenwerks noch einmal dar. Wie auch schon bei der Präsentation im Finanzausschuss (wir berichteten) betonte sie dabei insbesondere, dass im ordentlichen Ergebnis unterm Strich ein Fehlbetrag steht – mit fast 230 000 Euro fällt dieser nach neuester Planung sogar noch etwas höher aus als eine Woche zuvor vorgestellt. Und das, obwohl unter anderem die Gewerbesteuereinnahmen um mehr als eine Million Euro steigen und die zu zahlenden Schlüsselzuweisungen um mehr als 500 000 Euro sinken werden sowie eine Million Euro weniger Gewerbesteuerumlage zu zahlen sein wird.

Ausgaben auf dem Prüfstand

In diesem Zusammenhang nutze Schröder einmal mehr das Wort „bedenklich“. Denn natürlich müsse es das Ziel sein, dass die ordentlichen Erträge die Aufwendungen decken. Nur dank der außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe steht im Ergebnishaushalt letztlich doch eine schwarze Zahl. Diesen Umstand nahm Bürgermeisterin Sandra Röse zum Anlass, auch noch einmal eine kurze Ansprache an die Politiker zu halten. „Meine Aufgabe wird es im kommenden Jahr sein, sie immer wieder daran zu erinnern, dass man nur Geld ausgeben kann, was man auch hat“, kündigte sie an, dass sich die Gemeinde Oyten mit Einsparpotenzialen beschäftigen müsse. Vor allem da davon auszugehen sei, dass etwa die Personalkosten weiter ansteigen werden und ein Sanierungsstau bei der Infrastruktur abzubauen ist.

„Wir werden eine Ausgabenkritik vorbereiten“, ließ Röse daher verlauten. Angesichts eines geplanten Investitionsvolumens von fast elf Millionen Euro im Jahr 2020 wollte die Bürgermeisterin zudem betont haben, dass es eine solche Projektdichte zukünftig nicht mehr geben werde. Nicht nur aus finanzieller, auch aus personeller Sicht sei dies schlichtweg nicht zu stemmen.

Deutliche Worte einmal mehr von der Verwaltung. Viele Ratsmitglieder schätzen die Situation jedoch ganz anders ein, wie am Montagabend erneut deutlich wurde. Mehrere Vertreter der SPD- und CDU-Fraktion betonten, dass ihnen der Haushalt viel zu negativ dargestellt werde. Mögliche Sparzwänge für die nahe Zukunft erkennen sie in den Zahlen nicht. „Die Gemeinde ist kerngesund“ von Heinz-Otto Großjohann (SPD) war nur eines von vielen Statements, das deutlich machen sollte, dass es keinen Anlass zur Panik gebe.

Im Grunde nur von der AfD-Fraktion erhielt die Verwaltung Zustimmung für die mahnenden Worte. Daher stimmte die AfD – wie fast alle Fraktionen – anders als in den vergangenen beiden Jahren auch für den Haushaltsplan. Nur die Grünen enthielten sich dieses Mal. Nicht nur, weil ihr Klimaschutzantrag nicht mehr behandelt wurde, sondern auch, weil sie entgegen des Sparwunsches der Verwaltung sogar angesichts der derzeitigen Lage auf dem Kreditmarkt gerne noch mehr Geld investieren würden, um Oyten für die Zukunft bestmöglich aufzustellen.